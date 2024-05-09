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В России объявили минуту молчания памяти павших в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2024
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18:55 09.05.2024 (обновлено: 18:56 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/obyavlenie-1945000914.html
В России объявили минуту молчания памяти павших в ВОВ
В России объявили минуту молчания памяти павших в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2024
В России объявили минуту молчания памяти павших в ВОВ
В день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:55
2024-05-09T18:56
общество
россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания.Ранее сегодня ее объявлял президент России Владимир Путин на параде Победы на Красной площади в Москве. Глава государства подчеркивал, что в этот день в стране склоняют головы перед светлой памятью всех погибших во время той войны и перед всеми, кто боролся с нацизмом и неонацизмом.
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Минута молчания в честь 79-й годовщины Дня Победы
Минута молчания в честь 79-й годовщины Дня Победы
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общество, россия, день победы
Общество, Россия, День Победы
В России объявили минуту молчания памяти павших в ВОВ

В России объявили минуту молчания памяти павших в Великой Отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания.
Ранее сегодня ее объявлял президент России Владимир Путин на параде Победы на Красной площади в Москве. Глава государства подчеркивал, что в этот день в стране склоняют головы перед светлой памятью всех погибших во время той войны и перед всеми, кто боролся с нацизмом и неонацизмом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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