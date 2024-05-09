https://ria.ru/20240509/obyavlenie-1945000914.html

В России объявили минуту молчания памяти павших в ВОВ

В России объявили минуту молчания памяти павших в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2024

В России объявили минуту молчания памяти павших в ВОВ

В день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:55

2024-05-09T18:55

2024-05-09T18:56

общество

россия

день победы

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 9 Мая, в 18:55 по московскому времени объявили минуту молчания.Ранее сегодня ее объявлял президент России Владимир Путин на параде Победы на Красной площади в Москве. Глава государства подчеркивал, что в этот день в стране склоняют головы перед светлой памятью всех погибших во время той войны и перед всеми, кто боролся с нацизмом и неонацизмом.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Минута молчания в честь 79-й годовщины Дня Победы Минута молчания в честь 79-й годовщины Дня Победы 2024-05-09T18:55 true PT7M17S

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общество, россия, день победы