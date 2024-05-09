https://ria.ru/20240509/obstrel-1945019949.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника

Украинские войска сбросили еще один взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:47

2024-05-09T20:47

2024-05-09T20:47

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.25 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 20.05 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия