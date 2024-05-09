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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили еще один взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:47
2024-05-09T20:47
2024-05-09T20:47
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сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.25 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 20.05 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк с беспилотника