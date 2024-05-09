https://ria.ru/20240509/obstrel-1945018529.html

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:40

2024-05-09T20:40

2024-05-09T20:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

кировский район

вооруженные силы украины

стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.05 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Также представительство информировало, что в 19.35 ВСУ выпустили по Горловке два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Через 20 минут два снаряда калибра 155 миллиметров было выпущено по Петровскому району Донецка, добавило представительство. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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донецк, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, стирол, сцкк, происшествия