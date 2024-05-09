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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 09.05.2024 (обновлено: 20:41 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/obstrel-1945018529.html
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:40
2024-05-09T20:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы украины
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.05 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Также представительство информировало, что в 19.35 ВСУ выпустили по Горловке два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Через 20 минут два снаряда калибра 155 миллиметров было выпущено по Петровскому району Донецка, добавило представительство. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.05 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Также представительство информировало, что в 19.35 ВСУ выпустили по Горловке два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Через 20 минут два снаряда калибра 155 миллиметров было выпущено по Петровскому району Донецка, добавило представительство.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районВооруженные силы УкраиныСтиролСЦККПроисшествия
 
 
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