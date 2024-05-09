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Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника - РИА Новости, 09.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:40
2024-05-09T20:40
2024-05-09T20:41
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вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.05 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Также представительство информировало, что в 19.35 ВСУ выпустили по Горловке два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Через 20 минут два снаряда калибра 155 миллиметров было выпущено по Петровскому району Донецка, добавило представительство. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк