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При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 09.05.2024 (обновлено: 20:38 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/obstrel-1945018099.html
При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель
При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.05.2024
При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель
Еще один мирный житель ранен в поселке Теткино Курской области во время украинского обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:36
2024-05-09T20:38
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
суджанский район
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в поселке Теткино Курской области во время украинского обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее Старовойт сообщил, что жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения."Сегодня территория Курской области в течение дня была неоднократно обстреляна со стороны Украины ... В посёлке Тёткино во время недавнего обстрела ранен ещё один местный житель", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он уточнил, что украинские атаки зафиксированы в четверг в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.
https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942962495.html
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курская область
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курская область, роман старовойт, украина, суджанский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Суджанский район, Происшествия
При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель

Старовойт: при обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в поселке Теткино Курской области во время украинского обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Ранее Старовойт сообщил, что жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения.
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"Сегодня территория Курской области в течение дня была неоднократно обстреляна со стороны Украины ... В посёлке Тёткино во время недавнего обстрела ранен ещё один местный житель", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что украинские атаки зафиксированы в четверг в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтУкраинаСуджанский районПроисшествия
 
 
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