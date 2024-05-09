https://ria.ru/20240509/obstrel-1945018099.html

При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель

При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.05.2024

При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель

Еще один мирный житель ранен в поселке Теткино Курской области во время украинского обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:36

2024-05-09T20:36

2024-05-09T20:38

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

украина

суджанский район

происшествия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в поселке Теткино Курской области во время украинского обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее Старовойт сообщил, что жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения."Сегодня территория Курской области в течение дня была неоднократно обстреляна со стороны Украины ... В посёлке Тёткино во время недавнего обстрела ранен ещё один местный житель", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он уточнил, что украинские атаки зафиксированы в четверг в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942962495.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, роман старовойт, украина, суджанский район, происшествия