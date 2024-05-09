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При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель
При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.05.2024
При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель
Еще один мирный житель ранен в поселке Теткино Курской области во время украинского обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:36
2024-05-09T20:36
2024-05-09T20:38
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
украина
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в поселке Теткино Курской области во время украинского обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее Старовойт сообщил, что жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения."Сегодня территория Курской области в течение дня была неоднократно обстреляна со стороны Украины ... В посёлке Тёткино во время недавнего обстрела ранен ещё один местный житель", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он уточнил, что украинские атаки зафиксированы в четверг в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.
https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942962495.html
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курская область, роман старовойт, украина, суджанский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Суджанский район, Происшествия
При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель
Старовойт: при обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель