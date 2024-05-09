https://ria.ru/20240509/obstrel-1945003914.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 09.05.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:13

2024-05-09T19:13

2024-05-09T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, представительство подтвердило факт обстрела украинскими войсками в 10.15 Куйбышевского района Донецка из РСЗО HIMARS, ракетой М-31 (осколочная). Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк