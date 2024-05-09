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При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница

При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 09.05.2024

При обстреле Белгородской области погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа, в момент обстрела она находилась на улице, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:49

2024-05-09T18:49

2024-05-09T18:55

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа, в момент обстрела она находилась на улице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница. В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков в Telegram-канале.⠀Губернатор уточнил, что различные повреждения зафиксированы в четырех частных жилых домовладениях, также в результате прилёта загорелась хозпостройка. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается, добавил глава области.Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина