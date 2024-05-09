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Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944965183.html
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов - РИА Новости, 09.05.2024
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов
Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более чем семьюдесятью снарядами за прошедшие сутки, ранены 11 мирных жителей, сообщил глава... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:58
2024-05-09T15:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более чем семьюдесятью снарядами за прошедшие сутки, ранены 11 мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, по семи муниципалитетам было выпущено 72 снаряда. Также на регион были атаки с использованием сорока беспилотников, включая сброс с дронов восьми боеприпасов. В Белгороде после воздушной атаки ВСУ ранены 11 человек, в том числе ребенок. Глава области в сводке не привел данные по украинскому обстрелу города Белгорода. Но, согласно информации от Минобороны, российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью. За отчетный день повреждения выявили в 26 многоквартирных домах, 8 частных домах, 60 транспортных средствах, 2 объектах связи, 2 хозсубъектах и соцобъекте. "В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Также в селах Устинка, Петровка и Ровенек противник атаковал с помощью дронов-камикадзе... Над поселком Октябрьский, селами Никольское, Головино, Черемошное и Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА. Обошлось без последствий. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 3 самодельных взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Малиновка с FPV-дрона сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... Село Нехотеевка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе и FPV-дрона, с которого было сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, в Борисовском районе системой ПВО сбит БПЛА противника, также окраина села Березовка подверглась атаке с помощью дрона-камикадзе. В Валуйском округе в селе Долгое противник атаковал с помощью пяти дронов, в селе Старый Хутор - с помощью одного беспилотника. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов, по окраине села Пороз – 6 минометных снарядов… В Краснояружском районе в селе Графовка тремя FPV- дронами атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 3 прилета. Также на окраине Староселья с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине села Репяховка сдетонировал FPV-дрон", - добавил глава области. В Шебекинском городском округе, по данным Гладкова, атакам 11 украинских дронов подверглись села Муром, Зиборовка, поселки Красное, Маслова Пристань и хутор Мухин. В сумме 37 снарядов из минометов выпущено по селам Новая Таволжанка, Муром, хутору Марьино, поселку Ленинский и МАПП "Шебекино". На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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белгородская область, белгород, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 70 снарядов, 11 жителей ранены

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более чем семьюдесятью снарядами за прошедшие сутки, ранены 11 мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, по семи муниципалитетам было выпущено 72 снаряда. Также на регион были атаки с использованием сорока беспилотников, включая сброс с дронов восьми боеприпасов. В Белгороде после воздушной атаки ВСУ ранены 11 человек, в том числе ребенок. Глава области в сводке не привел данные по украинскому обстрелу города Белгорода. Но, согласно информации от Минобороны, российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью. За отчетный день повреждения выявили в 26 многоквартирных домах, 8 частных домах, 60 транспортных средствах, 2 объектах связи, 2 хозсубъектах и соцобъекте.
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Белгородском районе по селу Устинка выпущено 7 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Также в селах Устинка, Петровка и Ровенек противник атаковал с помощью дронов-камикадзе... Над поселком Октябрьский, селами Никольское, Головино, Черемошное и Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА. Обошлось без последствий. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 3 самодельных взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Малиновка с FPV-дрона сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе... Село Нехотеевка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе и FPV-дрона, с которого было сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков в Telegram-канале.
По словам губернатора, в Борисовском районе системой ПВО сбит БПЛА противника, также окраина села Березовка подверглась атаке с помощью дрона-камикадзе. В Валуйском округе в селе Долгое противник атаковал с помощью пяти дронов, в селе Старый Хутор - с помощью одного беспилотника.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов, по окраине села Пороз – 6 минометных снарядов… В Краснояружском районе в селе Графовка тремя FPV- дронами атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 3 прилета. Также на окраине Староселья с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине села Репяховка сдетонировал FPV-дрон", - добавил глава области.
В Шебекинском городском округе, по данным Гладкова, атакам 11 украинских дронов подверглись села Муром, Зиборовка, поселки Красное, Маслова Пристань и хутор Мухин. В сумме 37 снарядов из минометов выпущено по селам Новая Таволжанка, Муром, хутору Марьино, поселку Ленинский и МАПП "Шебекино".
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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