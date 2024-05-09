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Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944964492.html
Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области
Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области - РИА Новости, 09.05.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области
Здание детского сада, шесть частных домов, магазин и ЛЭП повреждены в селе Новопетровка Валуйского городского округа из-за обстрела со стороны Украины,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:56
2024-05-09T15:56
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Здание детского сада, шесть частных домов, магазин и ЛЭП повреждены в селе Новопетровка Валуйского городского округа из-за обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.⠀ "Под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены шесть частных жилых домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), один коммерческий объект и детский сад. Также повреждена линия элетропередачи", - написал Гладков. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается. Село Новопетровка находится примерно в 2 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области

Гладков: детский сад и 6 домов пострадали в селе Новопетровка после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Здание детского сада, шесть частных домов, магазин и ЛЭП повреждены в селе Новопетровка Валуйского городского округа из-за обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.⠀
"Под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены шесть частных жилых домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), один коммерческий объект и детский сад. Также повреждена линия элетропередачи", - написал Гладков.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается.
Село Новопетровка находится примерно в 2 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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