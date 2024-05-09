https://ria.ru/20240509/obstrel-1944964492.html

Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области

Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области - РИА Новости, 09.05.2024

Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области

Здание детского сада, шесть частных домов, магазин и ЛЭП повреждены в селе Новопетровка Валуйского городского округа из-за обстрела со стороны Украины,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:56

2024-05-09T15:56

2024-05-09T15:56

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Здание детского сада, шесть частных домов, магазин и ЛЭП повреждены в селе Новопетровка Валуйского городского округа из-за обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.⠀ "Под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены шесть частных жилых домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), один коммерческий объект и детский сад. Также повреждена линия элетропередачи", - написал Гладков. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается. Село Новопетровка находится примерно в 2 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия