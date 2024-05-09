https://ria.ru/20240509/obstrel-1944872315.html

Мужчина погиб при обстреле Макеевки

Мужчина погиб при обстреле Макеевки - РИА Новости, 09.05.2024

Мужчина погиб при обстреле Макеевки

Мужчина погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:48

2024-05-09T09:48

2024-05-09T09:49

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 9 мая по состоянию на 09.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Макеевка (Кировский район): - по улице Карла Маркса погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия