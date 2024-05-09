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Мужчина погиб при обстреле Макеевки - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 09.05.2024 (обновлено: 09:49 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944872315.html
Мужчина погиб при обстреле Макеевки
Мужчина погиб при обстреле Макеевки - РИА Новости, 09.05.2024
Мужчина погиб при обстреле Макеевки
Мужчина погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:48
2024-05-09T09:49
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 9 мая по состоянию на 09.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Макеевка (Кировский район): - по улице Карла Маркса погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Мужчина погиб при обстреле Макеевки

Представительство ДНР: при обстреле Макеевки украинскими войсками погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 9 мая по состоянию на 09.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Макеевка (Кировский район): - по улице Карла Маркса погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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