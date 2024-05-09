https://ria.ru/20240509/nozdrev-1944809589.html

Николай Ноздрев: притязания Токио на Курилы основаны на иллюзиях

Николай Ноздрев: притязания Токио на Курилы основаны на иллюзиях - РИА Новости, 09.05.2024

Николай Ноздрев: притязания Токио на Курилы основаны на иллюзиях

Власти Японии взяли курс на форсированную милитаризацию и демонтаж пацифистских положений конституции, а вину США за атомные бомбардировки лицемерно... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:00

интервью

япония

токио

фумио кисида

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Власти Японии взяли курс на форсированную милитаризацию и демонтаж пацифистских положений конституции, а вину США за атомные бомбардировки лицемерно вытравливают из исторической памяти своего народа: в преддверии Дня Победы чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Плясунковой рассказал о стремлении Токио искажать историю и создавать совместно с США новые угрозы безопасности России в регионе.– Продолжается ли работа по расследованию военных преступлений Японии, связанных с разработкой химического и биологического оружия, опытами над советскими, китайскими и корейскими пленными? Нашло ли расследование отклик у сознательной части японского общества?– Такая работа, конечно, ведется. В частности, ФСБ России продолжает публиковать соответствующие архивные данные. Насколько можно судить, аналогичные изыскания осуществляют также китайские и корейские коллеги. Особое внимание к данной теме понятно и оправдано – речь идет об одном из самых отвратительных преступлений японской военщины.Отфиксировали определенный отклик в японском обществе на публикацию здесь в августе 2023 года новых документов, проливающих свет на ужасающую деятельность печально известного "отряда 731" Квантунской армии, дислоцированного на территории северо-восточного Китая и испытывавшего на советских, китайских и корейских пленных химические отравляющие вещества и бактериологические средства. Очевидно, что определенная часть японских научных кругов и местной интеллигенции пытается отрефлексировать и осознать совершенные тогда ошибки.Но это лишь единичные эпизоды. В целом же продолжаем фиксировать стремление руководства Японии и политического истеблишмента исказить историю, заретушировав "неудобные" темы и черные страницы собственного прошлого. В подоплеке такого поведения – исторический ревизионизм и реваншизм, а также нежелание в полной мере признавать ответственность за развязанную агрессию и причиненные другим народам страдания и значительный ущерб. Подобная линия не может не вызывать решительного осуждения.– Как вы оцениваете попытки Японии сейчас отойти от конституционного принципа, запрещающего ей по итогам Второй мировой войны иметь наступательную армию? Ее сближение с AUKUS, участие в QUAD?– Администрация Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий. Речь идет о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также существенном углублении военного взаимодействия с Вашингтоном. Данные практические шаги вкупе с полным игнорированием послевоенных реалий, попытками переписать историю и насаждением реваншистских настроений в обществе вызывают массу озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств.С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских маневров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ. Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России.Видим возросшую активность Японии в рамках различных узкоблоковых проектов Соединенных Штатов, включая AUKUS, QUAD и всевозможные "треугольники". Уплотнение военного взаимодействия в минилатеральных форматах, сопровождающееся конфронтационными нарративами необходимости "сдерживания России и Китая", направлено на насаждение в АТР выгодной Вашингтону односторонней парадигмы безопасности и преследует цель заставить суверенные державы подчиниться пресловутому "порядку, построенному на правилах".Не вызывает сомнений, что все это ведет лишь к нарастанию военно-политической напряженности в Северо-Восточной Азии. Наша позиция остается неизменной – мир и стабильность в регионе могут быть гарантированы только за счет формирования комплексной, инклюзивной архитектуры неделимой безопасности.– Отмечаются ли попытки Японии переоценить итоги Второй мировой войны и роли Японии как агрессора? Растут ли реваншистские настроения относительно мирного договора с Россией, южных Курильских островов, или эта тема стабильна? Каково отношение в японском обществе к США, осуществившим ядерные бомбардировки японских городов?– Как я уже говорил, с признанием нелицеприятных аспектов собственной истории у Токио наблюдаются явные проблемы. Отрицание здешним правящим классом роли страны как бесчеловечного агрессора первой половины ХХ века, в частности, отчетливо проявляется в регулярных массовых паломничествах и подношениях здешнего политистеблишмента, включая членов кабинета министров, в храм Ясукуни, скандально известный как место почитания душ военных преступников класса "А", приговоренных к смертной казни Международным трибуналом для Дальнего Востока. Очередной такой визит имел место в конце апреля.С обеспокоенностью наблюдаем крепнущую тенденцию тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам. Все чаще всплывают сюжеты с организованными групповыми походами представителей Сил самообороны, включая командование, в упомянутый одиозный храм, настоятелем которого, кстати, недавно назначен отставной адмирал. Тревожными "звоночками" можно считать и периодически встречающиеся реваншистские "оговорки" здешних оборонщиков в духе формулировок милитаристских времен.Болезненная зацикленность Токио на своих нелегитимных территориальных претензиях – еще один пример отказа японских властей принять итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН. Вместо того, чтобы объективно посмотреть фактам в глаза, администрация Фумио Кисиды продолжает упорно транслировать основанные на иллюзиях притязания. Наращивание конфронтационной риторики в полном отрыве от реалий заметно, в частности, по недавно опубликованной МИД Японии "Голубой книге по дипломатии", где были вновь растиражированы неприемлемые формулировки по России.Что касается отношения японцев к США, то, согласно опубликованному правительством в январе 2024 года опросу общественного мнения, симпатию к заокеанскому союзнику в той или иной степени испытывают 87,4% респондентов. Думаю, здесь мы имеем дело с целенаправленной и лицемерной политикой по вытравливанию из исторической памяти народа американского "авторства" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Эта линия сводится к минимизации упоминаний о США как стране, спланировавшей и осуществившей эти беспрецедентные по смертоносности акты варварского убийства десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, в риторике японских официальных лиц и общенациональных СМИ, как правило, отсутствуют даже намеки на необходимость покаяния со стороны Соединенных Штатов за эти кровавые преступления.

https://ria.ru/20230831/rasprava-1893305781.html

https://ria.ru/20240330/yaponiya-1936771122.html

https://ria.ru/20240416/yaponiya-1940296364.html

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934372892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, япония, токио, фумио кисида, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курильские острова