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В Новосибирске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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07:04 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/novosibirsk-1944850695.html
В Новосибирске прошел парад Победы
В Новосибирске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Новосибирске прошел парад Победы
Военный парад в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на главной площади Новосибирска - площади Ленина, передает... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:04
2024-05-09T07:04
новосибирск
новосибирская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
т-34
бтр-80
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НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на главной площади Новосибирска - площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск нацгвардии, Авиационного кадетского корпуса имени Покрышкина, подразделения Росгвардии, главков ФСИН, МЧС и МВД России по Новосибирской области, а также юнармейцы прошли торжественным маршем под сопровождение сводного военного духового оркестра. Открыла торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Парадную механизированную колонну традиционно возглавлял легендарный танк Т-34. По данным пресс-службы Центрального военного округа, впервые в параде Победы в Новосибирске приняли участие юнармейцы из подшефного Новосибирской области Беловодского района Луганской Народной республики. Всего на главную площадь города вышло около 2 тысяч человек и более 30 единиц боевой техники. В составе механизированной колонны войск Новосибирского гарнизона были представлены бронеавтомобили "Тигр", противодиверсионные машины "Тайфун", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", транспортно-заряжающие машины из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", мобильные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" и другая техника. Кроме того, в этом году в параде Победы в Новосибирске принял участие советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны и восстановленный к 79-годовщине победы. Он пролетел в небе над городом в сопровождении современного улучшенного аналога Ан-2 - самолета ТВС-2МС, разработанного в СибНИА имени С.А. Чаплыгина. Завершился военный парад в Новосибирске выносом на площадь Ленина увеличенной копии Знамени Победы.
https://ria.ru/20240509/parad-1944848705.html
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новосибирск, новосибирская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, бтр-80, с-400 «триумф», день победы, общество
Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Т-34, БТР-80, С-400 «Триумф», День Победы, Общество
В Новосибирске прошел парад Победы

В Новосибирске прошел парад в честь 79-й годовщины Победы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТанк Т-34-85 на военном параде в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске.
Танк Т-34-85 на военном параде в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Танк Т-34-85 на военном параде в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске.. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в четверг на главной площади Новосибирска - площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск нацгвардии, Авиационного кадетского корпуса имени Покрышкина, подразделения Росгвардии, главков ФСИН, МЧС и МВД России по Новосибирской области, а также юнармейцы прошли торжественным маршем под сопровождение сводного военного духового оркестра.
Военный парад в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Улан-Удэ прошел парад в честь 79-й годовщины Победы
06:35
Открыла торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Парадную механизированную колонну традиционно возглавлял легендарный танк Т-34.
По данным пресс-службы Центрального военного округа, впервые в параде Победы в Новосибирске приняли участие юнармейцы из подшефного Новосибирской области Беловодского района Луганской Народной республики.
Всего на главную площадь города вышло около 2 тысяч человек и более 30 единиц боевой техники.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:18
В составе механизированной колонны войск Новосибирского гарнизона были представлены бронеавтомобили "Тигр", противодиверсионные машины "Тайфун", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", транспортно-заряжающие машины из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", мобильные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" и другая техника.
Кроме того, в этом году в параде Победы в Новосибирске принял участие советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны и восстановленный к 79-годовщине победы. Он пролетел в небе над городом в сопровождении современного улучшенного аналога Ан-2 - самолета ТВС-2МС, разработанного в СибНИА имени С.А. Чаплыгина.
Завершился военный парад в Новосибирске выносом на площадь Ленина увеличенной копии Знамени Победы.
 
НовосибирскНовосибирская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Т-34БТР-80С-400 «Триумф»День ПобедыОбщество
 
 
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