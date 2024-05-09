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Власти Магаданской области организовали производство беспилотников для СВО
Власти Магаданской области организовали производство беспилотников для СВО - РИА Новости, 09.05.2024
Власти Магаданской области организовали производство беспилотников для СВО
Власти Магаданской области организовали производство беспилотников для участников специальной военной операции, написал в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:55
2024-05-09T13:55
2024-05-09T14:05
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МАГАДАН, 9 мая — РИА Новости. Власти Магаданской области организовали производство беспилотников для участников специальной военной операции, написал в своём Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "В непосредственной близости от "ленточки" организовано создание FPV-дронов и обучение пилотов. Кроме управления и программирования БПЛА, обязательная практика по их самостоятельной сборке. Пообщались с ребятами из легендарных 155-й и 39-й бригад, получили обратную связь. Как говорят сами военные, наши беспилотники хорошо зарекомендовали себя надёжностью и удобством управления, позволяют работать с дальних дистанций и большой высоты, в зависимости от модификации перемещать до четырех килограммов груза", - написал Носов. Он добавил, что собранные квадрокоптеры работают на нестандартных частотах, что затрудняет противнику их обнаружение.
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магаданская область, сергей носов, технологии
Надежные люди, Магаданская область, Сергей Носов, Технологии
Власти Магаданской области организовали производство беспилотников для СВО
Носов: власти Магаданской области организовали производство БПЛА для СВО
МАГАДАН, 9 мая — РИА Новости.
Власти Магаданской области организовали производство беспилотников для участников специальной военной операции, написал в своём Telegram-канале
губернатор Сергей Носов.
"В непосредственной близости от "ленточки" организовано создание FPV-дронов и обучение пилотов. Кроме управления и программирования БПЛА, обязательная практика по их самостоятельной сборке. Пообщались с ребятами из легендарных 155-й и 39-й бригад, получили обратную связь. Как говорят сами военные, наши беспилотники хорошо зарекомендовали себя надёжностью и удобством управления, позволяют работать с дальних дистанций и большой высоты, в зависимости от модификации перемещать до четырех килограммов груза", - написал Носов.
Он добавил, что собранные квадрокоптеры работают на нестандартных частотах, что затрудняет противнику их обнаружение.