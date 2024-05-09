Необходимо нейтрализовать. В США пригрозили российскому городу
Экс-главком НАТО в Европе Ставридис не исключил нейтрализацию Калининграда
Вид на Балтийскую косу в Балтийске. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис увидел в Калининграде угрозу в случае начала войны с Россией. Об этом он написал в статье для Bloomberg.
"Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие.) В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать", — говорится в публикации.
"Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие.) В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать", — говорится в публикации.
Он утверждает, что "нейтрализация" Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия "не смогла контролировать"Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС.
О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Кроме того, как подчеркивал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота.
О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — это лишь фигуры речи легковесных политиков, в минувшем ноябре заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Кроме того, как подчеркивал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, Калининградская область надежно защищена силами Балтийского флота.
Россия не раз заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В Кремле ответили на угрозы "нейтрализовать" Калининград
28 февраля, 12:07