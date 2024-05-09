https://ria.ru/20240509/naryshkin-1944840062.html

Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину

Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину - РИА Новости, 09.05.2024

Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину

Заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны, их можно расценивать как эскалацию конфликта, заявил РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:04

2024-05-09T03:04

2024-05-09T03:22

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину крайне безответственны, их можно расценивать как эскалацию конфликта, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны", — сказал Нарышкин, комментируя участившиеся на Западе заявления о возможности отправки военных на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В интервью изданию Economist в начале мая Макрон вновь заявил, что не исключает такой возможности, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Чуть позже бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в колонке для издания Asia Times сообщил, что Франция "официально отправила" солдат своего Иностранного легиона на Украину. По его словам, порядка 1500 солдат направлены для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Однако вскоре МИД Франции опроверг эту информацию. Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис на днях в интервью телеканалу CBS News не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, поскольку Вашингтон "не может позволить Украине пасть". При этом, как сказал позже официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html

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в мире, украина, франция, сша, сергей нарышкин, эммануэль макрон, джо байден