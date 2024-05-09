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Муфтии поздравили соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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Религия
 
05:20 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/muftii-1944845797.html
Муфтии поздравили соотечественников с Днем Победы
Муфтии поздравили соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Муфтии поздравили соотечественников с Днем Победы
Представители духовных управлений мусульман России накануне Дня Победы призвали бороться с проявлениями и героизацией нацизма и пересмотра итогов Второй мировой РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:20
2024-05-09T05:20
религия
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украина
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман России накануне Дня Победы призвали бороться с проявлениями и героизацией нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны. "Девятого мая мы вспоминаем героический подвиг наших предков и возносим дуа (специальные мольбы) о неповторении прошлых трагедий вновь. Наша обязанность - сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений и не допустить героизации нацизма и пересмотра истории Второй мировой войны. Для этого важно доносить важные смыслы до наших детей и внуков, а также на своем личном примере прививать уважение к старшим и любовь к стране", - сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По мнению председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаила Бердиева, весь мир должен знать о героизме советских солдат, спасших мир от нацизма. "Сегодня мы продолжаем бороться с проявлениями нацистских режимов и Украина яркий тому пример. Наши ребята в зоне СВО воюют на свободу, за независимость и светлое будущее. Мы помним каждого поименно, кто прилагает свои усилия в деле достижения мира", - сказал Бердиев.
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845631.html
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россия, москва, украина, ильдар аляутдинов, следственный комитет россии (ск рф), день победы, общество
Религия, Россия, Москва, Украина, Ильдар Аляутдинов, Следственный комитет России (СК РФ), День Победы, Общество
Муфтии поздравили соотечественников с Днем Победы

Муфтий Аляутдинов призвал бороться с проявлениями и героизацией нацизма

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМуфтий Москвы
Муфтий Москвы - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Муфтий Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман России накануне Дня Победы призвали бороться с проявлениями и героизацией нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.
"Девятого мая мы вспоминаем героический подвиг наших предков и возносим дуа (специальные мольбы) о неповторении прошлых трагедий вновь. Наша обязанность - сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений и не допустить героизации нацизма и пересмотра истории Второй мировой войны. Для этого важно доносить важные смыслы до наших детей и внуков, а также на своем личном примере прививать уважение к старшим и любовь к стране", - сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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По мнению председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаила Бердиева, весь мир должен знать о героизме советских солдат, спасших мир от нацизма.
"Сегодня мы продолжаем бороться с проявлениями нацистских режимов и Украина яркий тому пример. Наши ребята в зоне СВО воюют на свободу, за независимость и светлое будущее. Мы помним каждого поименно, кто прилагает свои усилия в деле достижения мира", - сказал Бердиев.
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