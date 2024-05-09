https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944931902.html

В Гагаузии обвинили Кишинев в попытке стереть память о подвиге предков

В Гагаузии обвинили Кишинев в попытке стереть память о подвиге предков - РИА Новости, 09.05.2024

В Гагаузии обвинили Кишинев в попытке стереть память о подвиге предков

Власти Молдавии пытаются стереть память о подвиге предков в Великой Отечественной войне, в том числе проводя одновременно День Победы и День Европы, заявил... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:40

2024-05-09T13:40

2024-05-09T13:40

в мире

молдавия

комрат

гагаузия

дмитрий константинов

майя санду

василий боля

день победы

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Власти Молдавии пытаются стереть память о подвиге предков в Великой Отечественной войне, в том числе проводя одновременно День Победы и День Европы, заявил спикер парламента Гагаузии Дмитрий Константинов на торжественной церемонии памяти павших, проходившей на центральной площади главного города автономии Комрата. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа". "Сегодня вас так много, аж гордость берет. Мы с вами все вместе в долгу перед нашими дедами, нашими героями. К сожалению, некоторые думают не так, не нравится им дата День Победы, и они пытаются сделать так, чтобы люди позабыли об этой дате. Нас хотят подвести к тому, чтобы мы забыли про главную нашу дату – про Победу. И президент Майя Санду разрешает нам провести эти дату вместе с датой Европы. Нигде такого в мире нет, чтобы проводили в один день две даты - День Победы и День Европы", - сказал Константинов перед собравшимися в Комрате во время празднования Дня Победы. По словам Константинова, радует, что сегодня даже молодое поколение ценит День Победы и помнит о подвигах своих предков. На центральную площади жители Комрата прошли колонной с красными флагами и фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие заместитель председателя исполкома Гагаузии Виктор Петров, депутаты парламента Молдавии от партии "Возрождение" Василий Боля и Александр Суходольский. Перед колонной растянули широкую красную ленту с надписью "Гагаузия помнит!". В Комрате также возложили цветы к мемориалу воинов Великой Отечественной войны. В мае прошлого года депутаты от ПДС предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.

https://ria.ru/20240430/kishinev-1943150835.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944879245.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944896603.html

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комрат

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, комрат, гагаузия, дмитрий константинов, майя санду, василий боля, день победы, день победы — 2024