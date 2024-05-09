https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944930775.html

В Молдавии раскритиковали власти из-за учений НАТО в День Победы

В Молдавии раскритиковали власти из-за учений НАТО в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Молдавии раскритиковали власти из-за учений НАТО в День Победы

Депутат парламента Молдавии, один из лидеров блока "Победа-Виктория" Денис Уланов в интервью РИА Новости раскритиковал молдавские власти в связи с проведением в РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:36

2024-05-09T13:36

2024-05-09T13:36

в мире

молдавия

сша

нато

c-130 hercules

день победы

день победы — 2024

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, один из лидеров блока "Победа-Виктория" Денис Уланов в интервью РИА Новости раскритиковал молдавские власти в связи с проведением в День Победы военных учений НАТО. Ранее министерство обороны Молдавии анонсировало на 9 мая масштабные молдавско-американские учения Swift Response-2024. В маневрах примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules. "В нашей стране, к большому сожалению, именно 9 мая надо было объявить о проведении военных учений НАТО. Именно 9 мая нужно было начать в нейтральной стране какие-то военные действия. Мы очень хотим верить и мы сделаем все возможное, в данном случае в прямом смысле, до последней капли крови, чтобы фашизм в Республике Молдова не прошел", - сказал Уланов. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944879245.html

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в мире, молдавия, сша, нато, c-130 hercules, день победы, день победы — 2024