В Молдавии раскритиковали власти из-за учений НАТО в День Победы
Лидер блока "Победа-Виктория" раскритиковал власти Молдавии из-за учений НАТО
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Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, один из лидеров блока "Победа-Виктория" Денис Уланов в интервью РИА Новости раскритиковал молдавские власти в связи с проведением в День Победы военных учений НАТО.
Ранее министерство обороны Молдавии анонсировало на 9 мая масштабные молдавско-американские учения Swift Response-2024. В маневрах примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
"В нашей стране, к большому сожалению, именно 9 мая надо было объявить о проведении военных учений НАТО. Именно 9 мая нужно было начать в нейтральной стране какие-то военные действия. Мы очень хотим верить и мы сделаем все возможное, в данном случае в прямом смысле, до последней капли крови, чтобы фашизм в Республике Молдова не прошел", - сказал Уланов.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.