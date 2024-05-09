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Шор откроет в Москве офис НКО для продвижения связей с Россией
Шор откроет в Москве офис НКО для продвижения связей с Россией - РИА Новости, 09.05.2024
Шор откроет в Москве офис НКО для продвижения связей с Россией
Офис НКО для продвижения связей с Россией и ЕАЭС будет расположен в Москве, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:33
2024-05-09T06:33
2024-05-09T06:33
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Офис НКО для продвижения связей с Россией и ЕАЭС будет расположен в Москве, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор. Ранее Шор сообщил РИА Новости, что создает НКО для продвижения связей с Россией и ЕАЭС. Он отметил, что Россия является единственной возможностью для Молдавии выбраться из глубокого кризиса. "Конечно, будет офис... В Москве будет", - сказал Шор. Он отметил, что в ближайшую неделю будут решены все организационные и практические моменты. "...сейчас обсуждаются программы и буквально в ближайшие дни мы выйдем с четким планом действий", - добавил политик.
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россия, молдавия, москва, илан шор, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Илан Шор, Евразийский экономический союз, В мире
Шор откроет в Москве офис НКО для продвижения связей с Россией
Шор: в Москве откроют офис НКО для продвижения связей с Россией и ЕАЭС