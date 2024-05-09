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ЕС призвал молдаван принять участие в референдуме о евроинтеграции - РИА Новости, 09.05.2024
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16:20 09.05.2024 (обновлено: 16:21 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/moldavia-1944971463.html
ЕС призвал молдаван принять участие в референдуме о евроинтеграции
ЕС призвал молдаван принять участие в референдуме о евроинтеграции - РИА Новости, 09.05.2024
ЕС призвал молдаван принять участие в референдуме о евроинтеграции
Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс в видеообращении по случаю Дня Европы призвал граждан республики принять участие в намеченном на осень РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:20
2024-05-09T16:21
в мире
молдавия
кишинев
украина
майя санду
евросоюз
день победы
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс в видеообращении по случаю Дня Европы призвал граждан республики принять участие в намеченном на осень референдуме о вступлении в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. "Этот год имеет особое значение для Молдавии, поскольку у вас будет возможность высказать свое мнение на референдуме о вступлении страны в Евроcоюз. Мы призываем вас принять участие и сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны, потому что вместе мы прокладываем путь к более светлому и европейскому будущему Молдавии. День Европы – о людях и для людей" - сказал Мажейкс в видео, опубликованном на странице миссии в соцсети Facebook*.Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию заявили представители соцпартии и блока "Победа-Виктория". Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, майя санду, евросоюз, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Майя Санду, Евросоюз, День Победы
ЕС призвал молдаван принять участие в референдуме о евроинтеграции

Глава миссии ЕС призвал молдаван к участию в референдуме о евроинтеграции

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс в видеообращении по случаю Дня Европы призвал граждан республики принять участие в намеченном на осень референдуме о вступлении в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.
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"Этот год имеет особое значение для Молдавии, поскольку у вас будет возможность высказать свое мнение на референдуме о вступлении страны в Евроcоюз. Мы призываем вас принять участие и сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны, потому что вместе мы прокладываем путь к более светлому и европейскому будущему Молдавии. День Европы – о людях и для людей" - сказал Мажейкс в видео, опубликованном на странице миссии в соцсети Facebook*.
Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию заявили представители соцпартии и блока "Победа-Виктория".
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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