https://ria.ru/20240509/moldavia-1944971463.html

ЕС призвал молдаван принять участие в референдуме о евроинтеграции

ЕС призвал молдаван принять участие в референдуме о евроинтеграции - РИА Новости, 09.05.2024

ЕС призвал молдаван принять участие в референдуме о евроинтеграции

Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс в видеообращении по случаю Дня Европы призвал граждан республики принять участие в намеченном на осень РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:20

2024-05-09T16:20

2024-05-09T16:21

в мире

молдавия

кишинев

украина

майя санду

евросоюз

день победы

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс в видеообращении по случаю Дня Европы призвал граждан республики принять участие в намеченном на осень референдуме о вступлении в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. "Этот год имеет особое значение для Молдавии, поскольку у вас будет возможность высказать свое мнение на референдуме о вступлении страны в Евроcоюз. Мы призываем вас принять участие и сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны, потому что вместе мы прокладываем путь к более светлому и европейскому будущему Молдавии. День Европы – о людях и для людей" - сказал Мажейкс в видео, опубликованном на странице миссии в соцсети Facebook*.Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию заявили представители соцпартии и блока "Победа-Виктория". Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

кишинев

украина

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в мире, молдавия, кишинев, украина, майя санду, евросоюз, день победы