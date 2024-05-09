https://ria.ru/20240509/medvedev-1944921873.html
Медведев оценил итоги Нюрнбергского процесса
Медведев оценил итоги Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев оценил итоги Нюрнбергского процесса
Англосаксонские элиты почти 80 лет назад понимали, что справедливый трибунал над германскими нацистами может вынести приговор и западному миру, вскормившему... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:52
2024-05-09T12:52
2024-05-09T12:52
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великобритания
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Англосаксонские элиты почти 80 лет назад понимали, что справедливый трибунал над германскими нацистами может вынести приговор и западному миру, вскормившему Третий рейх, и поэтому сделали так, что экономические лидеры Третьего рейха избежали смертного приговора по итогам Нюрнбергского процесса, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. С политико-юридической точки зрения Вторая мировая война закончилась в Нюрнбергском дворце правосудия, отметил Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и "Единой России". "Во многом благодаря стараниям советского обвинения суровый приговор Международного военного трибунала прозвучал в отношении ряда высокопоставленных нацистов, обвиненных в преступлениях против мира, преступлениях против человечности, нарушении законов войны и заговоре с целью совершения данных преступных действий. Однако все ли нацистские преступники были осуждены?", - написал зампред Совбеза. По словам Медведева, если речь идет о главных идейных разжигателях войны, руководителях карательных органов, то "результат выглядит справедливым" – были казнены такие нацисты, как Розенберг, Штрейхер, Риббентроп, Кальтенбруннер, Фрик и другие. "Но сейчас, когда прошло почти 80 лет, понятно, что незаслуженно мягкое наказание понесли те, кто стоял у самих истоков формирования экономической основы национал-социализма, ускоренной милитаризации фашистской Германии. Ни один из экономических лидеров Третьего рейха не был приговорен к смертной казни", - отметил Медведев. Виселицы удалось избежать бывшему рейхсминистру вооружения и военного производства Шпееру, экс-рейхсминистрам экономики и президентам рейхсбанка Функу и Шахту, бывшему главбуху гитлеровской партии оберстгруппенфюреру СС Шварцу, перечислил зампред Совбеза. "От неминуемого возмездия их защитили некие невидимые могущественные силы, которые явно не хотели сдавать "своих", - подчеркнул Медведев. "Кто же они, эти радетели нацизма? Ответ вполне понятен", - добавил он. В 1942 году на встрече с Иосифом Сталиным британские дипломаты высказали пожелание "тихо ликвидировать нацистскую верхушку в результате диверсионных актов", напомнил Медведев. "Советский лидер с ними не согласился, настаивая на организации открытого и гласного трибунала", - добавил он. Ситуация повторилась на конференции в Ялте, где тема судьбы главных фашистских военных преступников, развязавших войну, была поднята вновь, продолжил зампред Совбеза. "Черчилль, будучи прозорливым и хитроумным политиком, был против суда. Рузвельт занимал промежуточную позицию – процесс, считал он, устроить можно, однако краткий и в закрытом режиме. Не зря уже в ходе процесса делегациями был даже составлен специальный перечень политических вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Среди них – Мюнхенский сговор, активное сотрудничество американских концернов с немецкими компаниями, агрессивная колониальная политика Великобритании в XIX – XX вв. и геноцид буров, бесчеловечные бомбардировки немецких городов стратегической авиацией союзников (на этом фоне США не решились обвинять Геринга в военных преступлениях люфтваффе)", - добавил Медведев. По его словам, "главы англосаксонских государств уже тогда прекрасно понимали, что справедливый и гласный трибунал может вынести приговор не только германскому милитаризму и нацизму, но и западному миру в целом". "В ходе суда у здравомыслящих людей вполне могли родиться мысли – как Европа смогла произвести на свет берлинское чудовище? Не было ли это сделано целенаправленно? Кто сыграл здесь ключевые роли?", - написал Медведев. "В этом случае на скамье подсудимых совершенно справедливо оказался бы министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс (за политику умиротворения агрессии и Мюнхенский сговор 1938 года), а рядом с ним Дюпоны, Морганы, Рокфеллеры и даже Генри Форд (за денежную и материально-техническую подпитку национал-социалистического режима). Допустить это англосаксонские элиты не могли", - подытожил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917197.html
https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944910206.html
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в мире, россия, великобритания, германия, дмитрий медведев, иосиф сталин (джугашвили), генри форд, единая россия, совет безопасности рф, ялта, сша, европа, нюрнбергский процесс
В мире, Россия, Великобритания, Германия, Дмитрий Медведев, Иосиф Сталин (Джугашвили), Генри Форд, Единая Россия, Совет Безопасности РФ, Ялта, США, Европа, Нюрнбергский процесс
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Англосаксонские элиты почти 80 лет назад понимали, что справедливый трибунал над германскими нацистами может вынести приговор и западному миру, вскормившему Третий рейх, и поэтому сделали так, что экономические лидеры Третьего рейха избежали смертного приговора по итогам Нюрнбергского процесса, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
С политико-юридической точки зрения Вторая мировая война закончилась в Нюрнбергском дворце правосудия, отметил Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и "Единой России
".
"Во многом благодаря стараниям советского обвинения суровый приговор Международного военного трибунала прозвучал в отношении ряда высокопоставленных нацистов, обвиненных в преступлениях против мира, преступлениях против человечности, нарушении законов войны и заговоре с целью совершения данных преступных действий. Однако все ли нацистские преступники были осуждены?", - написал зампред Совбеза.
По словам Медведева, если речь идет о главных идейных разжигателях войны, руководителях карательных органов, то "результат выглядит справедливым" – были казнены такие нацисты, как Розенберг, Штрейхер, Риббентроп, Кальтенбруннер, Фрик и другие.
"Но сейчас, когда прошло почти 80 лет, понятно, что незаслуженно мягкое наказание понесли те, кто стоял у самих истоков формирования экономической основы национал-социализма, ускоренной милитаризации фашистской Германии
. Ни один из экономических лидеров Третьего рейха не был приговорен к смертной казни", - отметил Медведев.
Виселицы удалось избежать бывшему рейхсминистру вооружения и военного производства Шпееру, экс-рейхсминистрам экономики и президентам рейхсбанка Функу и Шахту, бывшему главбуху гитлеровской партии оберстгруппенфюреру СС Шварцу, перечислил зампред Совбеза.
"От неминуемого возмездия их защитили некие невидимые могущественные силы, которые явно не хотели сдавать "своих", - подчеркнул Медведев. "Кто же они, эти радетели нацизма? Ответ вполне понятен", - добавил он.
В 1942 году на встрече с Иосифом Сталиным
британские дипломаты высказали пожелание "тихо ликвидировать нацистскую верхушку в результате диверсионных актов", напомнил Медведев.
"Советский лидер с ними не согласился, настаивая на организации открытого и гласного трибунала", - добавил он.
Ситуация повторилась на конференции в Ялте
, где тема судьбы главных фашистских военных преступников, развязавших войну, была поднята вновь, продолжил зампред Совбеза.
"Черчилль, будучи прозорливым и хитроумным политиком, был против суда. Рузвельт занимал промежуточную позицию – процесс, считал он, устроить можно, однако краткий и в закрытом режиме. Не зря уже в ходе процесса делегациями был даже составлен специальный перечень политических вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Среди них – Мюнхенский сговор, активное сотрудничество американских концернов с немецкими компаниями, агрессивная колониальная политика Великобритании
в XIX – XX вв. и геноцид буров, бесчеловечные бомбардировки немецких городов стратегической авиацией союзников (на этом фоне США
не решились обвинять Геринга в военных преступлениях люфтваффе)", - добавил Медведев.
По его словам, "главы англосаксонских государств уже тогда прекрасно понимали, что справедливый и гласный трибунал может вынести приговор не только германскому милитаризму и нацизму, но и западному миру в целом".
"В ходе суда у здравомыслящих людей вполне могли родиться мысли – как Европа
смогла произвести на свет берлинское чудовище? Не было ли это сделано целенаправленно? Кто сыграл здесь ключевые роли?", - написал Медведев. "В этом случае на скамье подсудимых совершенно справедливо оказался бы министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс (за политику умиротворения агрессии и Мюнхенский сговор 1938 года), а рядом с ним Дюпоны, Морганы, Рокфеллеры и даже Генри Форд
(за денежную и материально-техническую подпитку национал-социалистического режима). Допустить это англосаксонские элиты не могли", - подытожил зампред Совбеза.