https://ria.ru/20240509/medvedev-1944921873.html

Медведев оценил итоги Нюрнбергского процесса

Медведев оценил итоги Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 09.05.2024

Медведев оценил итоги Нюрнбергского процесса

Англосаксонские элиты почти 80 лет назад понимали, что справедливый трибунал над германскими нацистами может вынести приговор и западному миру, вскормившему... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:52

2024-05-09T12:52

2024-05-09T12:52

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Англосаксонские элиты почти 80 лет назад понимали, что справедливый трибунал над германскими нацистами может вынести приговор и западному миру, вскормившему Третий рейх, и поэтому сделали так, что экономические лидеры Третьего рейха избежали смертного приговора по итогам Нюрнбергского процесса, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. С политико-юридической точки зрения Вторая мировая война закончилась в Нюрнбергском дворце правосудия, отметил Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и "Единой России". "Во многом благодаря стараниям советского обвинения суровый приговор Международного военного трибунала прозвучал в отношении ряда высокопоставленных нацистов, обвиненных в преступлениях против мира, преступлениях против человечности, нарушении законов войны и заговоре с целью совершения данных преступных действий. Однако все ли нацистские преступники были осуждены?", - написал зампред Совбеза. По словам Медведева, если речь идет о главных идейных разжигателях войны, руководителях карательных органов, то "результат выглядит справедливым" – были казнены такие нацисты, как Розенберг, Штрейхер, Риббентроп, Кальтенбруннер, Фрик и другие. "Но сейчас, когда прошло почти 80 лет, понятно, что незаслуженно мягкое наказание понесли те, кто стоял у самих истоков формирования экономической основы национал-социализма, ускоренной милитаризации фашистской Германии. Ни один из экономических лидеров Третьего рейха не был приговорен к смертной казни", - отметил Медведев. Виселицы удалось избежать бывшему рейхсминистру вооружения и военного производства Шпееру, экс-рейхсминистрам экономики и президентам рейхсбанка Функу и Шахту, бывшему главбуху гитлеровской партии оберстгруппенфюреру СС Шварцу, перечислил зампред Совбеза. "От неминуемого возмездия их защитили некие невидимые могущественные силы, которые явно не хотели сдавать "своих", - подчеркнул Медведев. "Кто же они, эти радетели нацизма? Ответ вполне понятен", - добавил он. В 1942 году на встрече с Иосифом Сталиным британские дипломаты высказали пожелание "тихо ликвидировать нацистскую верхушку в результате диверсионных актов", напомнил Медведев. "Советский лидер с ними не согласился, настаивая на организации открытого и гласного трибунала", - добавил он. Ситуация повторилась на конференции в Ялте, где тема судьбы главных фашистских военных преступников, развязавших войну, была поднята вновь, продолжил зампред Совбеза. "Черчилль, будучи прозорливым и хитроумным политиком, был против суда. Рузвельт занимал промежуточную позицию – процесс, считал он, устроить можно, однако краткий и в закрытом режиме. Не зря уже в ходе процесса делегациями был даже составлен специальный перечень политических вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Среди них – Мюнхенский сговор, активное сотрудничество американских концернов с немецкими компаниями, агрессивная колониальная политика Великобритании в XIX – XX вв. и геноцид буров, бесчеловечные бомбардировки немецких городов стратегической авиацией союзников (на этом фоне США не решились обвинять Геринга в военных преступлениях люфтваффе)", - добавил Медведев. По его словам, "главы англосаксонских государств уже тогда прекрасно понимали, что справедливый и гласный трибунал может вынести приговор не только германскому милитаризму и нацизму, но и западному миру в целом". "В ходе суда у здравомыслящих людей вполне могли родиться мысли – как Европа смогла произвести на свет берлинское чудовище? Не было ли это сделано целенаправленно? Кто сыграл здесь ключевые роли?", - написал Медведев. "В этом случае на скамье подсудимых совершенно справедливо оказался бы министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс (за политику умиротворения агрессии и Мюнхенский сговор 1938 года), а рядом с ним Дюпоны, Морганы, Рокфеллеры и даже Генри Форд (за денежную и материально-техническую подпитку национал-социалистического режима). Допустить это англосаксонские элиты не могли", - подытожил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917197.html

https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944910206.html

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