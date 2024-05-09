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Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
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12:42 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944918606.html
Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев
Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев
Англосаксы, инвестировавшие в гитлеровский нацизм, сегодня с выгодой для себя пестуют наследников Адольфа Гитлера на Украине, считает зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:42
2024-05-09T12:42
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Англосаксы, инвестировавшие в гитлеровский нацизм, сегодня с выгодой для себя пестуют наследников Адольфа Гитлера на Украине, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" Медведев написал, что спустя восемь десятилетий физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма. Но геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны был невозможен без англосаксонского пособничества Гитлеру в межвоенный период, подчеркнул российский политик. "По сути все повторяется. Корысть бессмертна, деньги по-прежнему для многих бизнесменов запаха не имеют, а хваленая англосаксонская мораль – лишь пустые слова на публику. Те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло – с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на той же Украине. Подталкивают неонацистов, экстремистов и террористов ко все новым и новым преступлениям, стремясь при этом остаться "в белых пальто", - написал Медведев в статье, которая была опубликована на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".
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украина, россия, дмитрий медведев, единая россия, адольф гитлер, совет безопасности рф, в мире, запад
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Адольф Гитлер, Совет Безопасности РФ, В мире, Запад
Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев

Медведев: англосаксы с выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Англосаксы, инвестировавшие в гитлеровский нацизм, сегодня с выгодой для себя пестуют наследников Адольфа Гитлера на Украине, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" Медведев написал, что спустя восемь десятилетий физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма. Но геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны был невозможен без англосаксонского пособничества Гитлеру в межвоенный период, подчеркнул российский политик.
"По сути все повторяется. Корысть бессмертна, деньги по-прежнему для многих бизнесменов запаха не имеют, а хваленая англосаксонская мораль – лишь пустые слова на публику. Те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло – с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на той же Украине. Подталкивают неонацистов, экстремистов и террористов ко все новым и новым преступлениям, стремясь при этом остаться "в белых пальто", - написал Медведев в статье, которая была опубликована на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа
Вчера, 12:40
 
УкраинаРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияАдольф ГитлерСовет Безопасности РФВ миреЗапад
 
 
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