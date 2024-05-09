https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917490.html

Медведев призвал вовремя реагировать на первые проявления нацизма

Медведев призвал вовремя реагировать на первые проявления нацизма - РИА Новости, 09.05.2024

Медведев призвал вовремя реагировать на первые проявления нацизма

Надо вовремя диагностировать предвестники и первые симптомы заражения нацизмом, "вовремя и последовательно проводить необходимое лечение глобального организма", РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:37

2024-05-09T12:37

2024-05-09T12:37

общество

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Надо вовремя диагностировать предвестники и первые симптомы заражения нацизмом, "вовремя и последовательно проводить необходимое лечение глобального организма", заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Из опыта прошлого необходимо извлечь горькие уроки – так, чтобы впредь подобного не допустить. Четко диагностировать предвестники и первые симптомы заражения. Вовремя и последовательно проводить необходимое лечение глобального организма. И если надо – удалять опасные очаги хирургическим путем, не уповая на дипломатическую терапию", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917197.html

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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, запад, совет безопасности рф