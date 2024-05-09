https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917490.html
Медведев призвал вовремя реагировать на первые проявления нацизма
Медведев призвал вовремя реагировать на первые проявления нацизма - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев призвал вовремя реагировать на первые проявления нацизма
Надо вовремя диагностировать предвестники и первые симптомы заражения нацизмом, "вовремя и последовательно проводить необходимое лечение глобального организма", РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:37
2024-05-09T12:37
2024-05-09T12:37
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Надо вовремя диагностировать предвестники и первые симптомы заражения нацизмом, "вовремя и последовательно проводить необходимое лечение глобального организма", заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Из опыта прошлого необходимо извлечь горькие уроки – так, чтобы впредь подобного не допустить. Четко диагностировать предвестники и первые симптомы заражения. Вовремя и последовательно проводить необходимое лечение глобального организма. И если надо – удалять опасные очаги хирургическим путем, не уповая на дипломатическую терапию", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, запад, совет безопасности рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Запад, Совет Безопасности РФ
Медведев призвал вовремя реагировать на первые проявления нацизма
Медведев призвал вовремя диагностировать симптомы заражения нацизмом