https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917197.html

Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева

Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева - РИА Новости, 09.05.2024

Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева

Правосудие настигнет после победного завершения специальной военной операции не только главарей киевского режима, но и его спонсоров и идейных вдохновителей,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:35

2024-05-09T12:35

2024-05-09T12:35

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

киев

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совет безопасности рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правосудие настигнет после победного завершения специальной военной операции не только главарей киевского режима, но и его спонсоров и идейных вдохновителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, он также предложил в будущем провести аналогичный Нюрнберскому процесс над теми, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против мирных граждан. "В ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров и их экономической поддержке. И забронировать место на скамье подсудимых всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан", - заявил Медведев в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия". Он предложил осудить тех, "на чьих разбухших банковских счетах – кровь и слезы, руины домов и обломки судеб, ужас и боль ни в чём не повинных людей, втоптанное в землю будущее целых поколений", а затем привести в исполнение все вынесенные приговоры, не позволив никому из виновных избежать справедливого возмездия. "Убеждён, что после победного завершения специальной военной операции правосудие настигнет не только непосредственных исполнителей – главарей киевского режима, но и их хозяев, спонсоров и идейных вдохновителей. И это будет означать окончательный закат лживой системы ценностей англосаксонского мира", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944916133.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, киев, украина, совет безопасности рф