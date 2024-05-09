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Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917197.html
Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева
Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева
Правосудие настигнет после победного завершения специальной военной операции не только главарей киевского режима, но и его спонсоров и идейных вдохновителей,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:35
2024-05-09T12:35
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
киев
украина
совет безопасности рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правосудие настигнет после победного завершения специальной военной операции не только главарей киевского режима, но и его спонсоров и идейных вдохновителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, он также предложил в будущем провести аналогичный Нюрнберскому процесс над теми, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против мирных граждан. "В ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров и их экономической поддержке. И забронировать место на скамье подсудимых всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан", - заявил Медведев в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия". Он предложил осудить тех, "на чьих разбухших банковских счетах – кровь и слезы, руины домов и обломки судеб, ужас и боль ни в чём не повинных людей, втоптанное в землю будущее целых поколений", а затем привести в исполнение все вынесенные приговоры, не позволив никому из виновных избежать справедливого возмездия. "Убеждён, что после победного завершения специальной военной операции правосудие настигнет не только непосредственных исполнителей – главарей киевского режима, но и их хозяев, спонсоров и идейных вдохновителей. И это будет означать окончательный закат лживой системы ценностей англосаксонского мира", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944916133.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, киев, украина, совет безопасности рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Киев, Украина, Совет Безопасности РФ
Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева

Медведев: правосудие настигнет киевский режим после окончания СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правосудие настигнет после победного завершения специальной военной операции не только главарей киевского режима, но и его спонсоров и идейных вдохновителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, он также предложил в будущем провести аналогичный Нюрнберскому процесс над теми, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против мирных граждан.
"В ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров и их экономической поддержке. И забронировать место на скамье подсудимых всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан", - заявил Медведев в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".
Он предложил осудить тех, "на чьих разбухших банковских счетах – кровь и слезы, руины домов и обломки судеб, ужас и боль ни в чём не повинных людей, втоптанное в землю будущее целых поколений", а затем привести в исполнение все вынесенные приговоры, не позволив никому из виновных избежать справедливого возмездия.
"Убеждён, что после победного завершения специальной военной операции правосудие настигнет не только непосредственных исполнителей – главарей киевского режима, но и их хозяев, спонсоров и идейных вдохновителей. И это будет означать окончательный закат лживой системы ценностей англосаксонского мира", - добавил зампред Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияКиевУкраинаСовет Безопасности РФ
 
 
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