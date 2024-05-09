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Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом - РИА Новости, 09.05.2024
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12:32 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944916133.html
Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом
Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом
Для победы над неонацизмом все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша, должны объединить свои усилия, в новом... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:32
2024-05-09T12:32
россия
дмитрий медведев
единая россия
совет безопасности рф
запад
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Для победы над неонацизмом все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша, должны объединить свои усилия, в новом справедливом миропорядке, который строит Россия вместе со своими соратниками, не будет места давлению, неоколониальным замашкам и эксплуатации целых народов, убеждён заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он этом он написал в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия". "Для победы над неонацизмом свои усилия должны объединить все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша. Совместно с нашими соратниками и партнёрами мы строим новый, справедливый и многополярный миропорядок, в котором не может быть места давлению и угнетению, возвышению одних наций за счёт других, унижениям и эксплуатации целых народов, неоколониальным замашкам и преступным бизнес-схемам", - отметил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, запад
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ, Запад
Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом

Медведев призвал весь мир объединить усилия для победы над неонацизмом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Для победы над неонацизмом все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша, должны объединить свои усилия, в новом справедливом миропорядке, который строит Россия вместе со своими соратниками, не будет места давлению, неоколониальным замашкам и эксплуатации целых народов, убеждён заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Он этом он написал в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".
"Для победы над неонацизмом свои усилия должны объединить все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша. Совместно с нашими соратниками и партнёрами мы строим новый, справедливый и многополярный миропорядок, в котором не может быть места давлению и угнетению, возвышению одних наций за счёт других, унижениям и эксплуатации целых народов, неоколониальным замашкам и преступным бизнес-схемам", - отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию"
Вчера, 12:30
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовет Безопасности РФЗапад
 
 
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