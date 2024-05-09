https://ria.ru/20240509/medvedev-1944916133.html

Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом

Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом - РИА Новости, 09.05.2024

Медведев призвал объединить усилия для победы над неонацизмом

Для победы над неонацизмом все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша, должны объединить свои усилия, в новом... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:32

2024-05-09T12:32

2024-05-09T12:32

россия

дмитрий медведев

единая россия

совет безопасности рф

запад

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Для победы над неонацизмом все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша, должны объединить свои усилия, в новом справедливом миропорядке, который строит Россия вместе со своими соратниками, не будет места давлению, неоколониальным замашкам и эксплуатации целых народов, убеждён заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он этом он написал в своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия". "Для победы над неонацизмом свои усилия должны объединить все, кто сегодня противостоит агрессии коллективного Запада и попыткам фашистского реванша. Совместно с нашими соратниками и партнёрами мы строим новый, справедливый и многополярный миропорядок, в котором не может быть места давлению и угнетению, возвышению одних наций за счёт других, унижениям и эксплуатации целых народов, неоколониальным замашкам и преступным бизнес-схемам", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944914767.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, запад