https://ria.ru/20240509/medvedev-1944913498.html

Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев

Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024

Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев

Россия видит свою историческую миссию в окончательном уничтожении "коричневой чумы" в обозримой перспективе, большинство населения мира поддерживает в этом... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:26

2024-05-09T12:26

2024-05-09T12:26

россия

москва

дмитрий медведев

единая россия

украина

совет безопасности рф

запад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия видит свою историческую миссию в окончательном уничтожении "коричневой чумы" в обозримой перспективе, большинство населения мира поддерживает в этом Москву, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В статье, опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия", Медведев сравнивает фашизм с бубонной чумой, отмечая, что бациллы "коричневой чумы" также могут "долго таиться где-то в глубине, без доступа света и воздуха, при этом оставаясь жизнеспособными". "Смертельные эпидемии бубонной чумы человечество совместными усилиями и ценой сотен тысяч жизней все-таки смогло обуздать. Нет никаких сомнений, что и ее коричневая, до зубов вооруженная разновидность будет в обозримой перспективе изолирована и окончательно уничтожена. Россия видит в этом свою историческую миссию", - подчеркнул Медведев. Зампред Совбеза добавил, что Россию поддерживает "большинство населения Земли". Медведев заметил, что это граждане тех стран, которые "не хотят жить по указке самоназванного "золотого миллиарда", выбирают собственный независимый путь, готовы строить отношения исключительно на основе равноправия и взаимоуважения всех народов и государств".

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944912808.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, украина, совет безопасности рф, запад