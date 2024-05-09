Рейтинг@Mail.ru
Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944913498.html
Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев
Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев
Россия видит свою историческую миссию в окончательном уничтожении "коричневой чумы" в обозримой перспективе, большинство населения мира поддерживает в этом... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:26
2024-05-09T12:26
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
украина
совет безопасности рф
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия видит свою историческую миссию в окончательном уничтожении "коричневой чумы" в обозримой перспективе, большинство населения мира поддерживает в этом Москву, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В статье, опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия", Медведев сравнивает фашизм с бубонной чумой, отмечая, что бациллы "коричневой чумы" также могут "долго таиться где-то в глубине, без доступа света и воздуха, при этом оставаясь жизнеспособными". "Смертельные эпидемии бубонной чумы человечество совместными усилиями и ценой сотен тысяч жизней все-таки смогло обуздать. Нет никаких сомнений, что и ее коричневая, до зубов вооруженная разновидность будет в обозримой перспективе изолирована и окончательно уничтожена. Россия видит в этом свою историческую миссию", - подчеркнул Медведев. Зампред Совбеза добавил, что Россию поддерживает "большинство населения Земли". Медведев заметил, что это граждане тех стран, которые "не хотят жить по указке самоназванного "золотого миллиарда", выбирают собственный независимый путь, готовы строить отношения исключительно на основе равноправия и взаимоуважения всех народов и государств".
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944912808.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, украина, совет безопасности рф, запад
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Украина, Совет Безопасности РФ, Запад
Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев

Медведев: Россия видит свою историческую миссию в уничтожении "коричневой чумы"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия видит свою историческую миссию в окончательном уничтожении "коричневой чумы" в обозримой перспективе, большинство населения мира поддерживает в этом Москву, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В статье, опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия", Медведев сравнивает фашизм с бубонной чумой, отмечая, что бациллы "коричневой чумы" также могут "долго таиться где-то в глубине, без доступа света и воздуха, при этом оставаясь жизнеспособными".
"Смертельные эпидемии бубонной чумы человечество совместными усилиями и ценой сотен тысяч жизней все-таки смогло обуздать. Нет никаких сомнений, что и ее коричневая, до зубов вооруженная разновидность будет в обозримой перспективе изолирована и окончательно уничтожена. Россия видит в этом свою историческую миссию", - подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что Россию поддерживает "большинство населения Земли". Медведев заметил, что это граждане тех стран, которые "не хотят жить по указке самоназванного "золотого миллиарда", выбирают собственный независимый путь, готовы строить отношения исключительно на основе равноправия и взаимоуважения всех народов и государств".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера
Вчера, 12:24
 
РоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная РоссияУкраинаСовет Безопасности РФЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала