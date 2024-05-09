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Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера
Англосаксонские страны поддерживают нынешних преемников Гитлера, чтобы их руками достичь своих целей и потом "выбросить за ненадобностью", важно понимать, с чем РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:24
2024-05-09T12:24
2024-05-09T12:24
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Англосаксонские страны поддерживают нынешних преемников Гитлера, чтобы их руками достичь своих целей и потом "выбросить за ненадобностью", важно понимать, с чем Россия борется до победного конца и полного разгрома, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его статья "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" опубликована на сайтах Совбеза РФ и партии "Единая Россия". "Нацизм не пришел из ниоткуда. В свое время именно наши мнимые союзники активно помогали ему зародиться и утвердиться, чтобы в дальнейшем дать команду "Фас!". Англосаксы создали для гитлеризма питательную среду и опору еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. А затем кормили и пестовали как бастарда, руками которого собирались в недалеком будущем достичь своих целей и потом выбросить за ненадобностью. Точно так же, как и его нынешних преемников", - написал Медведев. Все это, по его мнению, повторяется - "разве что с поправкой на технический прогресс, геополитический контекст и прочие приметы нового времени". "Очень важно понимать, с кем мы сейчас имеем дело, с чем сражаемся вплоть до победного конца и полного разгрома", - подчеркнул зампред Совбеза.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, запад, украина
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ, Запад, Украина
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера
Медведев: англосаксы поддерживают преемников Гитлера для достижения своих целей
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Англосаксонские страны поддерживают нынешних преемников Гитлера, чтобы их руками достичь своих целей и потом "выбросить за ненадобностью", важно понимать, с чем Россия борется до победного конца и полного разгрома, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Его статья "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" опубликована на сайтах Совбеза РФ и партии "Единая Россия
".
"Нацизм не пришел из ниоткуда. В свое время именно наши мнимые союзники активно помогали ему зародиться и утвердиться, чтобы в дальнейшем дать команду "Фас!". Англосаксы создали для гитлеризма питательную среду и опору еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. А затем кормили и пестовали как бастарда, руками которого собирались в недалеком будущем достичь своих целей и потом выбросить за ненадобностью. Точно так же, как и его нынешних преемников", - написал Медведев.
Все это, по его мнению, повторяется - "разве что с поправкой на технический прогресс, геополитический контекст и прочие приметы нового времени".
"Очень важно понимать, с кем мы сейчас имеем дело, с чем сражаемся вплоть до победного конца и полного разгрома", - подчеркнул зампред Совбеза.