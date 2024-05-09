Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944912808.html
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера
Англосаксонские страны поддерживают нынешних преемников Гитлера, чтобы их руками достичь своих целей и потом "выбросить за ненадобностью", важно понимать, с чем РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:24
2024-05-09T12:24
россия
дмитрий медведев
единая россия
совет безопасности рф
запад
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Англосаксонские страны поддерживают нынешних преемников Гитлера, чтобы их руками достичь своих целей и потом "выбросить за ненадобностью", важно понимать, с чем Россия борется до победного конца и полного разгрома, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его статья "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" опубликована на сайтах Совбеза РФ и партии "Единая Россия". "Нацизм не пришел из ниоткуда. В свое время именно наши мнимые союзники активно помогали ему зародиться и утвердиться, чтобы в дальнейшем дать команду "Фас!". Англосаксы создали для гитлеризма питательную среду и опору еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. А затем кормили и пестовали как бастарда, руками которого собирались в недалеком будущем достичь своих целей и потом выбросить за ненадобностью. Точно так же, как и его нынешних преемников", - написал Медведев. Все это, по его мнению, повторяется - "разве что с поправкой на технический прогресс, геополитический контекст и прочие приметы нового времени". "Очень важно понимать, с кем мы сейчас имеем дело, с чем сражаемся вплоть до победного конца и полного разгрома", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944912320.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, запад, украина
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ, Запад, Украина
Медведев заявил, что англосаксы поддерживают преемников Гитлера

Медведев: англосаксы поддерживают преемников Гитлера для достижения своих целей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Англосаксонские страны поддерживают нынешних преемников Гитлера, чтобы их руками достичь своих целей и потом "выбросить за ненадобностью", важно понимать, с чем Россия борется до победного конца и полного разгрома, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Его статья "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" опубликована на сайтах Совбеза РФ и партии "Единая Россия".
"Нацизм не пришел из ниоткуда. В свое время именно наши мнимые союзники активно помогали ему зародиться и утвердиться, чтобы в дальнейшем дать команду "Фас!". Англосаксы создали для гитлеризма питательную среду и опору еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. А затем кормили и пестовали как бастарда, руками которого собирались в недалеком будущем достичь своих целей и потом выбросить за ненадобностью. Точно так же, как и его нынешних преемников", - написал Медведев.
Все это, по его мнению, повторяется - "разве что с поправкой на технический прогресс, геополитический контекст и прочие приметы нового времени".
"Очень важно понимать, с кем мы сейчас имеем дело, с чем сражаемся вплоть до победного конца и полного разгрома", - подчеркнул зампред Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев
Вчера, 12:22
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовет Безопасности РФЗападУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала