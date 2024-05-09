https://ria.ru/20240509/medvedev-1944912320.html

Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев

Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024

Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев

Крупнейшие западные страны ведут против России гибридную войну, руками негодяев устраивают провокации, кровавые теракты и, по сути, действуют с большим цинизмом РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:22

2024-05-09T12:22

2024-05-09T12:22

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вашингтон (штат)

брюссель

дмитрий медведев

единая россия

евросоюз

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Крупнейшие западные страны ведут против России гибридную войну, руками негодяев устраивают провокации, кровавые теракты и, по сути, действуют с большим цинизмом и размахом, чем Гитлер и его пособники, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его статья "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" опубликована на сайтах Совбеза РФ и партии "Единая Россия". "Крупнейшие западные державы ведут против нас гибридную войну, вводят блокады и санкционные режимы, выделяют миллиарды на закупку вооружений для неонацистов. Руками негодяев устраивают провокации и беспрецедентные кровавые теракты, уничтожают целые города и сотни мирных людей. По сути, Вашингтон и Брюссель сегодня действуют с бóльшим цинизмом и размахом, чем Гитлер и его пособники в 1930–1940‑х годах", - пишет Медведев. Он отмечает, что со стороны Запада "все это грубо перемежается стенаниями о "помощи слабым" и призывами к "восстановлению демократии", а также угрозами начать полноценную войну с Россией".

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944911583.html

россия

вашингтон (штат)

брюссель

сша

украина

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россия, вашингтон (штат), брюссель, дмитрий медведев, единая россия, евросоюз, сша, в мире, украина