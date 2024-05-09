Рейтинг@Mail.ru
Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944912320.html
Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев
Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев
Крупнейшие западные страны ведут против России гибридную войну, руками негодяев устраивают провокации, кровавые теракты и, по сути, действуют с большим цинизмом РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:22
2024-05-09T12:22
россия
вашингтон (штат)
брюссель
дмитрий медведев
единая россия
евросоюз
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Крупнейшие западные страны ведут против России гибридную войну, руками негодяев устраивают провокации, кровавые теракты и, по сути, действуют с большим цинизмом и размахом, чем Гитлер и его пособники, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его статья "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" опубликована на сайтах Совбеза РФ и партии "Единая Россия". "Крупнейшие западные державы ведут против нас гибридную войну, вводят блокады и санкционные режимы, выделяют миллиарды на закупку вооружений для неонацистов. Руками негодяев устраивают провокации и беспрецедентные кровавые теракты, уничтожают целые города и сотни мирных людей. По сути, Вашингтон и Брюссель сегодня действуют с бóльшим цинизмом и размахом, чем Гитлер и его пособники в 1930–1940‑х годах", - пишет Медведев. Он отмечает, что со стороны Запада "все это грубо перемежается стенаниями о "помощи слабым" и призывами к "восстановлению демократии", а также угрозами начать полноценную войну с Россией".
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944911583.html
россия
вашингтон (штат)
брюссель
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), брюссель, дмитрий медведев, единая россия, евросоюз, сша, в мире, украина
Россия, Вашингтон (штат), Брюссель, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Евросоюз, США, В мире, Украина
Запад ведет против России гибридную войну, заявил Медведев

Медведев: Запад устраивает против России провокации и теракты

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Крупнейшие западные страны ведут против России гибридную войну, руками негодяев устраивают провокации, кровавые теракты и, по сути, действуют с большим цинизмом и размахом, чем Гитлер и его пособники, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Его статья "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" опубликована на сайтах Совбеза РФ и партии "Единая Россия".
"Крупнейшие западные державы ведут против нас гибридную войну, вводят блокады и санкционные режимы, выделяют миллиарды на закупку вооружений для неонацистов. Руками негодяев устраивают провокации и беспрецедентные кровавые теракты, уничтожают целые города и сотни мирных людей. По сути, Вашингтон и Брюссель сегодня действуют с бóльшим цинизмом и размахом, чем Гитлер и его пособники в 1930–1940‑х годах", - пишет Медведев.
Он отмечает, что со стороны Запада "все это грубо перемежается стенаниями о "помощи слабым" и призывами к "восстановлению демократии", а также угрозами начать полноценную войну с Россией".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины
Вчера, 12:20
 
РоссияВашингтон (штат)БрюссельДмитрий МедведевЕдиная РоссияЕвросоюзСШАВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала