https://ria.ru/20240509/medvedev-1944910206.html

Россия вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма, заявил Медведев

Россия вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024

Россия вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма, заявил Медведев

Россия сейчас вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма в лице нынешнего киевского режима, противники РФ стремятся расколоть и сжечь мир в пожаре... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:16

2024-05-09T12:16

2024-05-09T12:16

россия

киев

дмитрий медведев

единая россия

совет безопасности рф

украина

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия сейчас вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма в лице нынешнего киевского режима, противники РФ стремятся расколоть и сжечь мир в пожаре третьей мировой войны, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия", зампред СБ назвал историческим нонсенсом XXI века нынешний "возврат к самым бесчеловечным и одиозным идеологиям прошлого". Он отметил, что разгром фашизма почти 80 лет назад казался окончательным и бесповоротным. "Однако в новом тысячелетии мы вынуждены сражаться с реинкарнацией фашизма, его зомби-порождением, которое воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма – нацистский режим Киева. Жить в мире, который наши противники яростно стремятся перевернуть с ног на голову, расколоть и сжечь в пожаре третьей мировой", - пишет Медведев.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944909653.html

россия

киев

украина

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россия, киев, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, украина