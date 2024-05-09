https://ria.ru/20240509/medvedev-1944910206.html
Россия вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма, заявил Медведев
Россия вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
Россия вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма, заявил Медведев
Россия сейчас вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма в лице нынешнего киевского режима, противники РФ стремятся расколоть и сжечь мир в пожаре... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:16
2024-05-09T12:16
2024-05-09T12:16
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия сейчас вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма в лице нынешнего киевского режима, противники РФ стремятся расколоть и сжечь мир в пожаре третьей мировой войны, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия", зампред СБ назвал историческим нонсенсом XXI века нынешний "возврат к самым бесчеловечным и одиозным идеологиям прошлого". Он отметил, что разгром фашизма почти 80 лет назад казался окончательным и бесповоротным. "Однако в новом тысячелетии мы вынуждены сражаться с реинкарнацией фашизма, его зомби-порождением, которое воплощает собой омерзительный и циничный правнук гитлеризма – нацистский режим Киева. Жить в мире, который наши противники яростно стремятся перевернуть с ног на голову, расколоть и сжечь в пожаре третьей мировой", - пишет Медведев.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944909653.html
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россия, киев, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, украина
Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ, Украина
Россия вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма, заявил Медведев
Медведев: Россия вынуждена сражаться с "зомби-порождением" фашизма в лице Киева