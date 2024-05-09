https://ria.ru/20240509/medvedev-1944909653.html

В новом тысячелетии не должно быть фашистов, заявил Медведев

В новом тысячелетии не должно быть фашистов, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024

В новом тысячелетии не должно быть фашистов, заявил Медведев

В новом тысячелетии не должно быть фашистов и их пособников, для них не должно быть никаких уступок, у них не должно быть шансов на реванш, заявил... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:14

2024-05-09T12:14

2024-05-09T12:14

россия

дмитрий медведев

единая россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В новом тысячелетии не должно быть фашистов и их пособников, для них не должно быть никаких уступок, у них не должно быть шансов на реванш, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Фашисты и их пособники в новом тысячелетии пройти не должны – "¡No pasarán!". Никаких лазеек, никаких уступок, никаких оправданий. И никаких шансов на реванш", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944907891.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф