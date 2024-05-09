https://ria.ru/20240509/medvedev-1944909653.html
В новом тысячелетии не должно быть фашистов, заявил Медведев
В новом тысячелетии не должно быть фашистов, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
В новом тысячелетии не должно быть фашистов, заявил Медведев
В новом тысячелетии не должно быть фашистов и их пособников, для них не должно быть никаких уступок, у них не должно быть шансов на реванш, заявил... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:14
2024-05-09T12:14
2024-05-09T12:14
россия
дмитрий медведев
единая россия
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В новом тысячелетии не должно быть фашистов и их пособников, для них не должно быть никаких уступок, у них не должно быть шансов на реванш, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Фашисты и их пособники в новом тысячелетии пройти не должны – "¡No pasarán!". Никаких лазеек, никаких уступок, никаких оправданий. И никаких шансов на реванш", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944907891.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ
В новом тысячелетии не должно быть фашистов, заявил Медведев
Медведев: в новом тысячелетии не должно быть фашистов и их пособников