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Появились подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии
Появились подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии - РИА Новости, 09.05.2024
Появились подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии
Атака БПЛА на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции на территории предприятия, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:50
2024-05-09T12:50
2024-05-09T12:50
специальная военная операция на украине
происшествия
салават
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
республика башкортостан
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УФА, 9 мая - РИА Новости. Атака БПЛА на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции на территории предприятия, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС региона. Ранее глава республики Радий Хабиров сообщал, что БПЛА атаковал завод "Газпром нефтехим Салават", предприятие работает в штатном режиме. "Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет", - сообщает ГУ МЧС по региону. На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет, добавили в ведомстве.
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происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром, республика башкортостан
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Салават, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром, Республика Башкортостан
Появились подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии
МЧС: атака БПЛА на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции