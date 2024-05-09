https://ria.ru/20240509/mchs-1944921133.html

Появились подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии

Появились подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии - РИА Новости, 09.05.2024

Появились подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии

Атака БПЛА на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции на территории предприятия, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС региона. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:50

2024-05-09T12:50

2024-05-09T12:50

специальная военная операция на украине

происшествия

салават

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

республика башкортостан

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УФА, 9 мая - РИА Новости. Атака БПЛА на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции на территории предприятия, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС региона. Ранее глава республики Радий Хабиров сообщал, что БПЛА атаковал завод "Газпром нефтехим Салават", предприятие работает в штатном режиме. "Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет", - сообщает ГУ МЧС по региону. На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

салават

республика башкортостан

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происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром, республика башкортостан