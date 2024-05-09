Макрону дали совет после слов о России
Сальвини предложил Макрону подлечиться после слов о войсках на Украине
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига", министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини резко осудил идею об отправке войск стран Запада на Украину. Об этом пишет Le Parisien.
"Их нужно лечить: те, кто так думают и говорят, как о чем-то нормальном, а это касается и Макрона, и Монти, являются опасными", — сказал он.
"Их нужно лечить: те, кто так думают и говорят, как о чем-то нормальном, а это касается и Макрона, и Монти, являются опасными", — сказал он.
По его мнению, если они так хотят воевать, то пусть сами едут на Украину.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины.
Позднее, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще этой идеи, сказал: "Безусловно".
В Кремле на это заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
В Кремле на это заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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