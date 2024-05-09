https://ria.ru/20240509/makron-1944984547.html

Макрону дали совет после слов о России

Макрону дали совет после слов о России - РИА Новости, 09.05.2024

Макрону дали совет после слов о России

Лидер итальянской партии "Лига", министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини резко осудил идею об отправке войск стран Запада на Украину. Об этом пишет Le РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:18

2024-05-09T17:18

2024-05-09T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

украина

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига", министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини резко осудил идею об отправке войск стран Запада на Украину. Об этом пишет Le Parisien. "Их нужно лечить: те, кто так думают и говорят, как о чем-то нормальном, а это касается и Макрона, и Монти, являются опасными", — сказал он. По его мнению, если они так хотят воевать, то пусть сами едут на Украину.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины.Позднее, отвечая в интервью изданию Economist на вопрос, придерживается ли он все еще этой идеи, сказал: "Безусловно".В Кремле на это заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20240509/nato-1944945704.html

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в мире, эммануэль макрон, украина, россия