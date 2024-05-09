https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945019012.html

Лукашенко рассмотрит заявление уехавшего из Польши судьи

Лукашенко рассмотрит заявление уехавшего из Польши судьи - РИА Новости, 09.05.2024

Лукашенко рассмотрит заявление уехавшего из Польши судьи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обязательно рассмотрит заявление уехавшего из Польши судьи Томаша Шмидта, который хочет получить убежище в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:43

2024-05-09T20:43

2024-05-09T23:31

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томаш шмидт (судья)

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обязательно рассмотрит заявление уехавшего из Польши судьи Томаша Шмидта, который хочет получить убежище в Белоруссии."Они говорят, мы с россиянами вербуем таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники. Чушь полная", - сказал Лукашенко журналистам.По его словам, Шмидта он увидел, когда судья проводил пресс-конференцию. "Поэтому его заявление, с которым он обратился ко мне (о предоставлении убежища в Белоруссии - ред.), я обязательно рассмотрю", - подчеркнул президент Белоруссии.Лукашенко сообщил, что попросил белорусскую милицию присмотреть, "чтобы мерзавцы эти (Польша - ред.) не угробили человека".Белорусский президент также отметил, что Шмидт "нормальный мужик", который знал на что шел.Лукашенко заявил, что сначала попросил спецслужбы республики разузнать, что за человек просит политического убежища, чтобы принять соответствующее решение. По его словам, выяснилось, что Шмидт – "нормальный, патриотичный поляк, нигде коллеги о нем плохо не сказали". "Никакой он не предатель. Он реально смотрит на вещи, сравнивает Польшу с Беларусью и делает выводы. Его предупредили: "Ты можешь дать пресс-конференцию и прочее… Ты ставишь себя под удар". Они же убили Чечко (польский военный, сбежавший в декабре 2021 года в Белоруссию и рассказавший об убийствах мигрантов в Польше, был найден повешенным в Минске в 2022 году – ред.)… "Я не боюсь, я должен сказать правду, что происходит в Польше". Я говорю: "Хочет – пусть приглашает журналистов". Это нашло широкий резонанс", - сказал Лукашенко.Он добавил, что о польском судье в Москве даже спрашивал российский президент Владимир Путин. "То есть это заметили все, это под дых (удар Польше – ред.). Поэтому они говорят, что завербован. Глупость. Если завербовали – факты на стол, представьте мировой общественности и своим людям", - добавил президент.Ранее польский суд разрешил задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности уехавшего в Белоруссию судью Шмидта по ходатайству, поданному национальной прокуратурой Польши на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша, то есть деяния, подпадающие под статью 130 параграф 2 Уголовного кодекса".Прокуратура Польши обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".По мнению прокуратуры, действия, предпринятые Шмидтом, "должны были подорвать международное положение Польши и проводимую международную политику", а также "вызвать внутреннюю напряженность".

https://ria.ru/20240507/sudya-1944409855.html

https://ria.ru/20240507/sudya-1944435298.html

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в мире, польша, белоруссия, томаш шмидт (судья), александр лукашенко, минск, варшава