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В Ставропольском крае нашли истощенных лошадей на конезаводе - РИА Новости, 09.05.2024
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15:53 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/loshadi-1944963794.html
В Ставропольском крае нашли истощенных лошадей на конезаводе
В Ставропольском крае нашли истощенных лошадей на конезаводе - РИА Новости, 09.05.2024
В Ставропольском крае нашли истощенных лошадей на конезаводе
Следователи Ставропольского края проводят следственные действия на конном заводе в Александровском округе, где недавно были обнаружены истощенные лошади и... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:53
2024-05-09T15:53
происшествия
ставропольский край
россия
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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Следователи Ставропольского края проводят следственные действия на конном заводе в Александровском округе, где недавно были обнаружены истощенные лошади и зафиксирован дефицит кормов, сообщает СУСК России по региону. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на конном заводе в Александровском округе от голода гибнут более десятка лошадей. По словам зоозащитников, животных на предприятии нечем кормить из-за того, что все земли отданы под посевы зерна, а сам владелец отказывается выделять средства на покупку сена. По результатам проверки на конном заводе в поселке Новокавказском следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В управлении установлено, что с 2021 года по конец апреля 2024 года руководство ООО ПКЗ "Ставропольский" "занижало финансирование предприятия", направленное на содержание и корм лошадей, в результате чего поголовье находилось в опасном состоянии. "В настоящее время для оценки состояния животных в помещениях предприятия и в местах содержания лошадей проводятся следственные действия", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что в случае установления опасного состояния, следователем СКР и специалистами "будут приняты меры к изъятию отдельных лошадей, нуждающихся в лечении и специализированном содержании".
https://ria.ru/20240504/loshadi-1943831625.html
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
В Ставропольском крае нашли истощенных лошадей на конезаводе

СК: на Ставрополье нашли истощенных лошадей на конезаводе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ПЯТИГОРСК, 9 мая – РИА Новости. Следователи Ставропольского края проводят следственные действия на конном заводе в Александровском округе, где недавно были обнаружены истощенные лошади и зафиксирован дефицит кормов, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на конном заводе в Александровском округе от голода гибнут более десятка лошадей. По словам зоозащитников, животных на предприятии нечем кормить из-за того, что все земли отданы под посевы зерна, а сам владелец отказывается выделять средства на покупку сена. По результатам проверки на конном заводе в поселке Новокавказском следователями возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
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В управлении установлено, что с 2021 года по конец апреля 2024 года руководство ООО ПКЗ "Ставропольский" "занижало финансирование предприятия", направленное на содержание и корм лошадей, в результате чего поголовье находилось в опасном состоянии.
"В настоящее время для оценки состояния животных в помещениях предприятия и в местах содержания лошадей проводятся следственные действия", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Отмечается, что в случае установления опасного состояния, следователем СКР и специалистами "будут приняты меры к изъятию отдельных лошадей, нуждающихся в лечении и специализированном содержании".
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