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Посол России в Лондоне возложил цветы к Советскому мемориалу - РИА Новости, 09.05.2024
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19:07 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/london-1945003488.html
Посол России в Лондоне возложил цветы к Советскому мемориалу
Посол России в Лондоне возложил цветы к Советскому мемориалу - РИА Новости, 09.05.2024
Посол России в Лондоне возложил цветы к Советскому мемориалу
Посол России в Лондоне Андрей Келин и главы дипмиссий стран СНГ приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Советскому мемориалу по случаю Дня... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:07
2024-05-09T19:07
в мире
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин и главы дипмиссий стран СНГ приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Советскому мемориалу по случаю Дня Победы, сообщило в четверг российское посольство в Лондоне в Telegram-канале. "Девятого мая в Лондоне прошла церемония возложения венков и цветов к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие посол России в Великобритании Андрей Владимирович Келин, послы стран СНГ, сотрудники посольства, представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании, а также британских общественных объединений", - говорится в сообщении дипмиссии. Памятная церемония также прошла и в Эдинбурге, где генеральный консул России Денис Москаленко и сотрудники генконсульства возложили венки к мемориалам летчикам, участвовавшим в операции по доставке в СССР британских самолетов в 1943 году, и экипажу советской подводной лодки В-1, погибшему при переходе из Шотландии в Советский Союз в 1944 году. Вместе с этим российские соотечественники провели возложения цветов к военным мемориалам и воинским захоронениям в Честере, Манчестере и Ливерпуле, сообщило посольство в Лондоне.
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в мире, лондон, россия, великобритания, андрей келин, снг, день победы — 2024
В мире, Лондон, Россия, Великобритания, Андрей Келин, СНГ, День Победы — 2024
Посол России в Лондоне возложил цветы к Советскому мемориалу

Посол Келин и главы дипмиссий стран СНГ возложили цветы к Советскому мемориалу

© Фото : Посольство Российской Федерации в ВеликобританииДипломаты России и стран СНГ возложили венки к Советскому мемориалу в День Победы в Лондоне
Дипломаты России и стран СНГ возложили венки к Советскому мемориалу в День Победы в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Великобритании
Дипломаты России и стран СНГ возложили венки к Советскому мемориалу в День Победы в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин и главы дипмиссий стран СНГ приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Советскому мемориалу по случаю Дня Победы, сообщило в четверг российское посольство в Лондоне в Telegram-канале.
"Девятого мая в Лондоне прошла церемония возложения венков и цветов к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие посол России в Великобритании Андрей Владимирович Келин, послы стран СНГ, сотрудники посольства, представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании, а также британских общественных объединений", - говорится в сообщении дипмиссии.
Памятная церемония также прошла и в Эдинбурге, где генеральный консул России Денис Москаленко и сотрудники генконсульства возложили венки к мемориалам летчикам, участвовавшим в операции по доставке в СССР британских самолетов в 1943 году, и экипажу советской подводной лодки В-1, погибшему при переходе из Шотландии в Советский Союз в 1944 году.
Вместе с этим российские соотечественники провели возложения цветов к военным мемориалам и воинским захоронениям в Честере, Манчестере и Ливерпуле, сообщило посольство в Лондоне.
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В миреЛондонРоссияВеликобританияАндрей КелинСНГДень Победы — 2024
 
 
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