https://ria.ru/20240509/lnr-1944979327.html
Автор хита "Триста тридцать три" в День Победы приехал в ЛНР
Автор хита "Триста тридцать три" в День Победы приехал в ЛНР - РИА Новости, 09.05.2024
Автор хита "Триста тридцать три" в День Победы приехал в ЛНР
Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин приехал в Луганскую Народную Республику, чтобы поздравить луганчан и... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:35
2024-05-09T17:35
2024-05-09T17:35
специальная военная операция на украине
луганск
день победы
общество
вооруженные силы рф
день победы — 2024
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин приехал в Луганскую Народную Республику, чтобы поздравить луганчан и находящихся в зоне спецоперации бойцов с Днем Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня самый священный праздник для нашей страны, для нашего народа, День Победы, и нужно отмечать его там, где мы защищаем нашу страну, наши братья на передовой сражаются за нашу Родину, за наш многонациональный народ, за нашу веру, за наше отечество. Я решил, что здесь будет полезнее моя деятельность. Ну а всем врагам у нас простой ответ: "Триста тридцать три!", - сказал Ванюшкин РИА Новости. На мемориальном комплексе памяти героев обороны Луганска "Острая могила" Ванюшкин встретился с жителями города, поздравил их с праздником и спел вместе с ними свои песни и песни военных лет, в том числе легендарный хит "День Победы". "Всех бойцов с праздником, вся страна считает их героями, ждет скорейшего возвращения домой живыми, здоровыми, главное с победой", - сказал исполнитель. Во время пребывания в Луганске Ванюшкин побывал также в нескольких госпиталях и подразделениях российских военнослужащих, где поздравил их с праздником и дал мини-концерты. Ванюшкин - подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. После начала спецоперации поддерживал бойцов, возил на передовую гуманитарную помощь и выступал там с концертами. Прославился после выхода песни "Триста тридцать три", которая стала хитом СВО. Ванюшкин говорит, что написал эту песню за три минуты, а теперь её знает почти каждый боец. Команда "Триста тридцать три" у артиллеристов означает "Огонь", она появилась ещё во времена Первой мировой войны: "триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь. После выхода хита Ванюшкин рассказывал, что ему и его супруге поступали угрозы с украинской стороны. Он предполагает, что противник следит даже за творчеством бойцов СВО и, видимо, песня "Триста тридцать три" их задела. Из этого Ванюшкин сделал вывод, что "какую-то свою задачу все-таки выполнил, пусть даже со своей гармошкой".
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https://ria.ru/20240509/pamyatnik-1944851376.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Александр Ванюшкин на мемориальном комплексе "Острая могила" в Луганске
Автор хита "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин приехал в Луганск, чтобы поздравить жителей города и бойцов с Днём Победы.
2024-05-09T17:35
true
PT3M17S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, день победы, общество, вооруженные силы рф, день победы — 2024, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, День Победы, Общество, Вооруженные силы РФ, День Победы — 2024, Луганская Народная Республика
Автор хита "Триста тридцать три" в День Победы приехал в ЛНР
Автор хита "Триста тридцать три" Ванюшкин приехал в ЛНР поздравить бойцов СВО
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин приехал в Луганскую Народную Республику, чтобы поздравить луганчан и находящихся в зоне спецоперации бойцов с Днем Победы, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня самый священный праздник для нашей страны, для нашего народа, День Победы, и нужно отмечать его там, где мы защищаем нашу страну, наши братья на передовой сражаются за нашу Родину, за наш многонациональный народ, за нашу веру, за наше отечество. Я решил, что здесь будет полезнее моя деятельность. Ну а всем врагам у нас простой ответ: "Триста тридцать три!", - сказал Ванюшкин РИА Новости.
На мемориальном комплексе памяти героев обороны Луганска "Острая могила" Ванюшкин встретился с жителями города, поздравил их с праздником и спел вместе с ними свои песни и песни военных лет, в том числе легендарный хит "День Победы".
«
"Всех бойцов с праздником, вся страна считает их героями, ждет скорейшего возвращения домой живыми, здоровыми, главное с победой", - сказал исполнитель.
Во время пребывания в Луганске Ванюшкин побывал также в нескольких госпиталях и подразделениях российских военнослужащих, где поздравил их с праздником и дал мини-концерты.
Ванюшкин - подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне, сейчас ему 49 лет. После начала спецоперации поддерживал бойцов, возил на передовую гуманитарную помощь и выступал там с концертами. Прославился после выхода песни "Триста тридцать три", которая стала хитом СВО. Ванюшкин говорит, что написал эту песню за три минуты, а теперь её знает почти каждый боец.
Команда "Триста тридцать три" у артиллеристов означает "Огонь", она появилась ещё во времена Первой мировой войны: "триста" – приготовиться, "тридцать" – натянуть шнур, "три" – огонь.
После выхода хита Ванюшкин рассказывал, что ему и его супруге поступали угрозы с украинской стороны. Он предполагает, что противник следит даже за творчеством бойцов СВО и, видимо, песня "Триста тридцать три" их задела. Из этого Ванюшкин сделал вывод, что "какую-то свою задачу все-таки выполнил, пусть даже со своей гармошкой".