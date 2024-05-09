https://ria.ru/20240509/latviya-1944955601.html

В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки

В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки - РИА Новости, 09.05.2024

В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки

В Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался парад Победы с Красной площади в Москве, сообщил глава Национального совета... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:14

2024-05-09T15:14

2024-05-09T19:42

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался парад Победы с Красной площади в Москве, сообщил глава Национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в соцсети Х."Balticom подверглась кибератаке, как результат компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад", — написал он.По словам Аболиньша, сейчас кабельные телеканалы временно отключены, выясняются обстоятельства произошедшего. В прошлом году сейм Латвии принял закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Тогда же местная полиция задержала 17 человек и возбудила 23 административных и четыре уголовных дела за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов — в частности, георгиевской ленточки.Кроме того, жителям республики запретили поздравлять друг друга с Днем Победы в соцсетях, за это грозит административная ответственность.

https://ria.ru/20240509/parad-1944884656.html

https://ria.ru/20240509/parad-1944900095.html

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в мире, латвия, прибалтика, день победы — 2024, москва