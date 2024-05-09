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В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки - РИА Новости, 09.05.2024
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15:14 09.05.2024 (обновлено: 19:42 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/latviya-1944955601.html
В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки
В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки - РИА Новости, 09.05.2024
В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки
В Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался парад Победы с Красной площади в Москве, сообщил глава Национального совета... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:14
2024-05-09T19:42
в мире
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прибалтика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался парад Победы с Красной площади в Москве, сообщил глава Национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в соцсети Х."Balticom подверглась кибератаке, как результат компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад", — написал он.По словам Аболиньша, сейчас кабельные телеканалы временно отключены, выясняются обстоятельства произошедшего. В прошлом году сейм Латвии принял закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Тогда же местная полиция задержала 17 человек и возбудила 23 административных и четыре уголовных дела за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов — в частности, георгиевской ленточки.Кроме того, жителям республики запретили поздравлять друг друга с Днем Победы в соцсетях, за это грозит административная ответственность.
https://ria.ru/20240509/parad-1944884656.html
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в мире, латвия, прибалтика, день победы — 2024, москва
В мире, Латвия, Прибалтика, День Победы — 2024, Москва
В Латвии смогли увидеть парад Победы на Красной площади из-за кибератаки

В Латвии на всех телеканалах Balticom транслировался парад Победы в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВоенный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Военный парад на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался парад Победы с Красной площади в Москве, сообщил глава Национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в соцсети Х.
"Balticom подверглась кибератаке, как результат компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад", — написал он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Кабельные каналы в Одесской области транслируют парад Победы в Москве
Вчера, 10:35
По словам Аболиньша, сейчас кабельные телеканалы временно отключены, выясняются обстоятельства произошедшего.
В прошлом году сейм Латвии принял закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Тогда же местная полиция задержала 17 человек и возбудила 23 административных и четыре уголовных дела за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов — в частности, георгиевской ленточки.
Кроме того, жителям республики запретили поздравлять друг друга с Днем Победы в соцсетях, за это грозит административная ответственность.
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