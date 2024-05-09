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При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.05.2024
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:40
2024-05-09T13:40
2024-05-09T14:19
куйбышевский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, во время обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева ранен мужчина 2002 года рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждения получили многоквартирные дома, осколками посечены фасады, автомобили, газопровод, нарушено остекление, а также повреждены линии электропередачи. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку. Куйбышевский район расположен на западе города.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
куйбышевский район
донецк
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"Дом весь задрожал" – жительница Донецка об ударе ВСУ по Куйбышевскому району города
Украинские войска в День Победы нанесли удар из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-09T13:40
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куйбышевский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Куйбышевский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель