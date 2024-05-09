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Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций - РИА Новости, 09.05.2024
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14:31 09.05.2024 (обновлено: 14:48 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/kuba-1944943868.html
Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций
Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций - РИА Новости, 09.05.2024
Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций
Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы через введение санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:31
2024-05-09T14:48
сша
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россия
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы через введение санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Мы с неприятием и с чувством поддержки кубинского народа всегда воспринимаем попытки, которые на протяжении многих лет продолжаются, со стороны Соединенных Штатов попытки ограничить развитие Кубы, нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями... Но кубинский народ на протяжении десятилетий борется с этим и чувствует себя уверенно", - сказал Путин.
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сша, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, в мире
США, Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, В мире
Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций

Путин: Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы через введение санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
"Мы с неприятием и с чувством поддержки кубинского народа всегда воспринимаем попытки, которые на протяжении многих лет продолжаются, со стороны Соединенных Штатов попытки ограничить развитие Кубы, нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями... Но кубинский народ на протяжении десятилетий борется с этим и чувствует себя уверенно", - сказал Путин.
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СШАКубаРоссияВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесВ мире
 
 
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