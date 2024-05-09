https://ria.ru/20240509/kuba-1944943868.html
Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций
Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций - РИА Новости, 09.05.2024
Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций
Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы через введение санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:31
2024-05-09T14:31
2024-05-09T14:48
сша
куба
россия
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы через введение санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Мы с неприятием и с чувством поддержки кубинского народа всегда воспринимаем попытки, которые на протяжении многих лет продолжаются, со стороны Соединенных Штатов попытки ограничить развитие Кубы, нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями... Но кубинский народ на протяжении десятилетий борется с этим и чувствует себя уверенно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html
сша
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930257618_0:0:2739:2053_1920x0_80_0_0_289242d9d5b31b9222936fdfc5ddcf8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, в мире
США, Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, В мире
Путин высказался о попытках США ограничить развитие Кубы введением санкций
Путин: Россия с неприятием относится к попыткам США ограничить развитие Кубы