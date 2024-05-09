https://ria.ru/20240509/krym-1944841059.html

Историк рассказал, как Гитлер хотел сделать Крым "немецким Гибралтаром"

Историк рассказал, как Гитлер хотел сделать Крым "немецким Гибралтаром" - РИА Новости, 09.05.2024

Историк рассказал, как Гитлер хотел сделать Крым "немецким Гибралтаром"

Полуостров Крым в случае победы рейха в войне против СССР в целом ожидала политическая и этническая германизация, Крым стал бы Готенлэндом, Симферополь... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:23

2024-05-09T03:23

2024-05-09T03:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Полуостров Крым в случае победы рейха в войне против СССР в целом ожидала политическая и этническая германизация, Крым стал бы Готенлэндом, Симферополь предлагалось переименовать в Готенбург, а Севастополь в Теодорихсхафен, сказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор Крымского Федерального университета Олег Романько. В Крыму в эти дни отмечают 80-летие полного освобождения полуострова от нацистов, завершившееся 9 мая 1944 года взятием Севастополя. "Во-первых, как считал фюрер, Крым должен был стать "немецким Гибралтаром". Располагаясь здесь, немецкая армия и флот могли полностью контролировать Черное море. Во-вторых, шеф Германского трудового фронта Роберт Лей мечтал превратить его в "один огромный немецкий курорт". Что же касается местного населения, то его в любом случае ожидала незавидная участь: выселение за пределы Крыма. Пустующие же земли предполагалось отдать под расселение немецких колонистов", – сказал Романько. Еще в начале войны главный нацистский специалист по "Восточной политике" Альфред Розенберг написал несколько меморандумов, в которых высказался о будущем устройстве советских территорий, отметил историк. Планы Розенберга были отражением аргументов Гитлера, которыми тот обосновывал будущий статус полуострова. Как свидетельствуют документы, "крымский вопрос" и судьба населения полуострова продолжали занимать Гитлера на протяжении всей войны. В декабре 1941 года, то есть всего через месяц после начала оккупации Крыма, Розенберг в очередной раз говорил с фюрером на тему "Восточной политики". На встрече Гитлер в очередной раз повторил: "Крым должен быть полностью очищен от негерманского населения". Встреча интересна еще тем, отметил историк, что на ней обсуждалась теоретическая основа германизации - так называемая "готская проблема", при помощи которой нацисты стремились показать свои исконные права на Крым. "В середине ІІІ века на территорию Северного Причерноморья вторглись германские племена готов. Они создали в этом регионе свою "державу", которая просуществовала относительно недолго — в конце IV века ее разгромили гунны. Крым также входил в это государственное образование. Основная масса готов ушли на Запад вместе с новыми завоевателями, часть осталась и жили по некоторым данным до XVI века. Нельзя говорить, что они оставили здесь какое-то наследие, но Гитлер думал иначе. Завершая беседу с Розенбергом, фюрер высказал пожелание, чтобы после окончания войны и решения вопроса с населением Крым получил название Готенланд. Розенберг сказал, что он уже думает над этим, и предложил переименовать Симферополь в Готенбург, а Севастополь — в Теодорихсхафен", - рассказал Романько. Продолжением "готских планов" Гитлера и Розенберга в Крыму стала поездка, которую 14 июля 1942 года предприняли местный глава полиции СС — бригадефюрер Людольф фон Альвенслебен, полковник медицинской службы профессор Генрих-Отто Кальк и капитан Люфтваффе, писатель Вернер Боймельбург. По приказу генерального комиссара Крыма Альфреда Фрауенфельда они посетили городище Мангуп — бывшую столицу Княжества Феодоро, которое в 1475 году пало под нашествием османов. При этом был сделан вывод, что крепость — типичный образец древнегерманской фортификации. Также готскими по происхождению были признаны Алушта, Гурзуф и Инкерман, рассказал историк. По данным документов, рейхом строились планы переселения в Крым 235 тысяч немецких жителей Южного Тироля, они нашли поддержку Гитлера. Были планы переселения этических немцев и из других территорий. При этом полуостров и другие оккупированные территории планировалось почти полностью очистить от местного населения. План "Ост" (по германизации территорий) был рассчитан на 30 лет, а к его реализации предполагалось приступить после победы Германии в войне против СССР, но уже в 1943 году его разработка была прекращена, сказал Романько. "Нацисты имели весьма обширные планы на территорию Крымского полуострова, большинство этих планов сводились к тотальной германизации полуострова как с административно-политической, так и этнической точек зрения", - отметил ученый.

https://ria.ru/20240509/sevastopol-1944384763.html

https://ria.ru/20240509/istoriya-1944833787.html

https://ria.ru/20240408/krym-1938470237.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

севастополь

ссср

симферополь

республика крым

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севастополь, ссср, симферополь, крымский федеральный университет, общество, республика крым