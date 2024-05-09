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Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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00:09 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/kosmonavty-1944832392.html
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Победы и подчеркнули, что с каждым годом становится РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:09
2024-05-09T00:09
николай чуб
александр гребенкин
олег кононенко
роскосмос
день победы
общество
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Победы и подчеркнули, что с каждым годом становится все более важным сохранять память о подвиге предков и передавать ее следующим поколениям, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос". "Дорогие Друзья! Экипаж российского сегмента Международной космической станции от всей души поздравляет вас с Днем Победы! С мая 1945 года прошло почти 80 лет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше. Тем важнее сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унесшей жизни десятков миллионов наших соотечественников", - сказал командир МКС, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. Другой космонавт - Николай Чуб - отметил, что в этот день россияне благодарят и чтят тех, кто принес нашей стране победу, освободив мир от нацизма, смог остановить врага, в том числе и ценой своей жизни. Фронтовики и их современники, по его словам, прошли ужасы войны и смогли вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну. "Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос", - подчеркнул Чуб. Еще один россиянин на МКС - Александр Гребёнкин - отметил, что экипажу станции с орбиты хорошо видно, насколько мала и хрупка наша планета. "Давайте помнить об этом. Помнить и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне. Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям, потому что человек бессмертен, пока жива память о нем. С праздником, друзья, с Днем Победы!" - добавил Гребёнкин. Во время своего обращения космонавты поочередно держали в руках копию Знамени Победы.
https://ria.ru/20240507/pobeda-1944332678.html
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николай чуб, александр гребенкин, олег кононенко, роскосмос, день победы, общество
Николай Чуб, Александр Гребенкин, Олег Кононенко, Роскосмос, День Победы, Общество
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы

Космонавты на МКС: важно передать следующим поколениям память о подвиге предков

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВидеопослание космонавтов МКС
Видеопослание космонавтов МКС
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Видеопослание космонавтов МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Победы и подчеркнули, что с каждым годом становится все более важным сохранять память о подвиге предков и передавать ее следующим поколениям, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие Друзья! Экипаж российского сегмента Международной космической станции от всей души поздравляет вас с Днем Победы! С мая 1945 года прошло почти 80 лет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше. Тем важнее сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унесшей жизни десятков миллионов наших соотечественников", - сказал командир МКС, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.
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Другой космонавт - Николай Чуб - отметил, что в этот день россияне благодарят и чтят тех, кто принес нашей стране победу, освободив мир от нацизма, смог остановить врага, в том числе и ценой своей жизни. Фронтовики и их современники, по его словам, прошли ужасы войны и смогли вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну.
"Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос", - подчеркнул Чуб.
Еще один россиянин на МКС - Александр Гребёнкин - отметил, что экипажу станции с орбиты хорошо видно, насколько мала и хрупка наша планета.
"Давайте помнить об этом. Помнить и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне. Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям, потому что человек бессмертен, пока жива память о нем. С праздником, друзья, с Днем Победы!" - добавил Гребёнкин.
Во время своего обращения космонавты поочередно держали в руках копию Знамени Победы.
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