Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы
Космонавты на МКС: важно передать следующим поколениям память о подвиге предков
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Видеопослание космонавтов МКС. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем Победы и подчеркнули, что с каждым годом становится все более важным сохранять память о подвиге предков и передавать ее следующим поколениям, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие Друзья! Экипаж российского сегмента Международной космической станции от всей души поздравляет вас с Днем Победы! С мая 1945 года прошло почти 80 лет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше. Тем важнее сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унесшей жизни десятков миллионов наших соотечественников", - сказал командир МКС, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.
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Другой космонавт - Николай Чуб - отметил, что в этот день россияне благодарят и чтят тех, кто принес нашей стране победу, освободив мир от нацизма, смог остановить врага, в том числе и ценой своей жизни. Фронтовики и их современники, по его словам, прошли ужасы войны и смогли вернуться к мирной жизни и восстановить разрушенную страну.
"Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос", - подчеркнул Чуб.
Еще один россиянин на МКС - Александр Гребёнкин - отметил, что экипажу станции с орбиты хорошо видно, насколько мала и хрупка наша планета.
"Давайте помнить об этом. Помнить и благодарить тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне. Давайте рассказывать об этих удивительных людях нашим детям, потому что человек бессмертен, пока жива память о нем. С праздником, друзья, с Днем Победы!" - добавил Гребёнкин.
Во время своего обращения космонавты поочередно держали в руках копию Знамени Победы.