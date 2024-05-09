https://ria.ru/20240509/kontsert-1945023929.html
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы - РИА Новости, 09.05.2024
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы, организованный послом Евросоюза, передает в четверг Sputnik Грузия. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:33
2024-05-09T21:33
2024-05-09T21:33
в мире
грузия
саломе зурабишвили
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa8b73217f339dc099bdf9eaf4f3221e.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы, организованный послом Евросоюза, передает в четверг Sputnik Грузия. "Правительство Грузии не присутствовало на гала-концерте в честь Дня Европы в театре Руставели", - пишет агентство. По данным СМИ, места для премьера и членов кабмина на мероприятии, которое проводил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, остались пустыми. "На вечер пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили", - уточнили в издании.
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc2bae3be0033d5e674b3b9ce7b830a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы
На гала-концерт в честь Дня Европы Зурабишвили пришла без правительства Грузии