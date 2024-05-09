https://ria.ru/20240509/kontsert-1945023929.html

Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы

Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы - РИА Новости, 09.05.2024

Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы

Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы, организованный послом Евросоюза, передает в четверг Sputnik Грузия. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:33

2024-05-09T21:33

2024-05-09T21:33

в мире

грузия

саломе зурабишвили

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa8b73217f339dc099bdf9eaf4f3221e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы, организованный послом Евросоюза, передает в четверг Sputnik Грузия. "Правительство Грузии не присутствовало на гала-концерте в честь Дня Европы в театре Руставели", - пишет агентство. По данным СМИ, места для премьера и членов кабмина на мероприятии, которое проводил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, остались пустыми. "На вечер пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили", - уточнили в издании.

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз