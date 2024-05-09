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Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы - РИА Новости, 09.05.2024
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21:33 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/kontsert-1945023929.html
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы - РИА Новости, 09.05.2024
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы, организованный послом Евросоюза, передает в четверг Sputnik Грузия. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:33
2024-05-09T21:33
в мире
грузия
саломе зурабишвили
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы, организованный послом Евросоюза, передает в четверг Sputnik Грузия. "Правительство Грузии не присутствовало на гала-концерте в честь Дня Европы в театре Руставели", - пишет агентство. По данным СМИ, места для премьера и членов кабмина на мероприятии, которое проводил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, остались пустыми. "На вечер пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили", - уточнили в издании.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы

На гала-концерт в честь Дня Европы Зурабишвили пришла без правительства Грузии

© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Правительство Грузии не пришло на гала-концерт в честь Дня Европы, организованный послом Евросоюза, передает в четверг Sputnik Грузия.
"Правительство Грузии не присутствовало на гала-концерте в честь Дня Европы в театре Руставели", - пишет агентство.
По данным СМИ, места для премьера и членов кабмина на мероприятии, которое проводил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, остались пустыми.
"На вечер пришла президент Грузии Саломе Зурабишвили", - уточнили в издании.
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиЕвросоюз
 
 
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