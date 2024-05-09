https://ria.ru/20240509/kongress-1944835646.html

В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона

В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона - РИА Новости, 09.05.2024

В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона

Палата представителей заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:58

2024-05-09T00:58

2024-05-09T01:00

сша

майк джонсон

конгресс сша

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украина

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Палата представителей заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования.Демарш республиканки Марджори Тейлор Грин был остановлен голосами 359 конгрессменов - как республиканцев, так и демократов. За то, чтобы дать ход ее резолюции, высказались 43 члена палаты.Тейлор Грин попыталась свергнуть однопартийца Джонсона после того, как тот пошел наперекор мнению республиканского большинства и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов в помощь Украине.

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