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В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона
В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона - РИА Новости, 09.05.2024
В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона
Палата представителей заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:58
2024-05-09T00:58
2024-05-09T01:00
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Палата представителей заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования.Демарш республиканки Марджори Тейлор Грин был остановлен голосами 359 конгрессменов - как республиканцев, так и демократов. За то, чтобы дать ход ее резолюции, высказались 43 члена палаты.Тейлор Грин попыталась свергнуть однопартийца Джонсона после того, как тот пошел наперекор мнению республиканского большинства и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов в помощь Украине.
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В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона
Палата представителей США заблокировала инициативу об отстранении Майка Джонсона