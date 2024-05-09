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В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона - РИА Новости, 09.05.2024
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00:58 09.05.2024 (обновлено: 01:00 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/kongress-1944835646.html
В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона
В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона - РИА Новости, 09.05.2024
В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона
Палата представителей заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:58
2024-05-09T01:00
сша
майк джонсон
конгресс сша
в мире
украина
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Палата представителей заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования.Демарш республиканки Марджори Тейлор Грин был остановлен голосами 359 конгрессменов - как республиканцев, так и демократов. За то, чтобы дать ход ее резолюции, высказались 43 члена палаты.Тейлор Грин попыталась свергнуть однопартийца Джонсона после того, как тот пошел наперекор мнению республиканского большинства и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов в помощь Украине.
https://ria.ru/20240503/bayden-1943659444.html
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сша, майк джонсон, конгресс сша, в мире, украина, марджори тейлор грин
США, Майк Джонсон, Конгресс США, В мире, Украина, Марджори Тейлор Грин
В конгрессе США заблокировали инициативу об отстранении Майка Джонсона

Палата представителей США заблокировала инициативу об отстранении Майка Джонсона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Палата представителей заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования.
Демарш республиканки Марджори Тейлор Грин был остановлен голосами 359 конгрессменов - как республиканцев, так и демократов. За то, чтобы дать ход ее резолюции, высказались 43 члена палаты.
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Тейлор Грин попыталась свергнуть однопартийца Джонсона после того, как тот пошел наперекор мнению республиканского большинства и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов в помощь Украине.
 
СШАМайк ДжонсонКонгресс СШАВ миреУкраинаМарджори Тейлор Грин
 
 
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