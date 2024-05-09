https://ria.ru/20240509/konflikt-1945005172.html

США заявили, что помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС

США заявили, что помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС - РИА Новости, 09.05.2024

США заявили, что помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС

США оказывают Израилю содействие в охоте на лидеров палестинского движения ХАМАС, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:23

2024-05-09T19:23

2024-05-09T19:23

в мире

сша

израиль

рафах (провинция)

джон кирби

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США оказывают Израилю содействие в охоте на лидеров палестинского движения ХАМАС, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы могли бы на самом деле помочь им в ликвидации лидеров ХАМАС, включая (главу движения в секторе Газа Яхью) Синуара, что, откровенно говоря, мы и делаем вместе с израильтянами на постоянной основе", - сообщил он на брифинге для журналистов. Белый дом пытается уговорить израильские власти отказаться от вторжения в город Рафах на юге сектора Газа в пользу альтернативных путей решения проблемы ХАМАС.

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

сша

израиль

рафах (провинция)

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в мире, сша, израиль, рафах (провинция), джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году