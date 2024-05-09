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США заявили, что помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС - РИА Новости, 09.05.2024
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19:23 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/konflikt-1945005172.html
США заявили, что помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС
США заявили, что помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС - РИА Новости, 09.05.2024
США заявили, что помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС
США оказывают Израилю содействие в охоте на лидеров палестинского движения ХАМАС, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:23
2024-05-09T19:23
в мире
сша
израиль
рафах (провинция)
джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США оказывают Израилю содействие в охоте на лидеров палестинского движения ХАМАС, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы могли бы на самом деле помочь им в ликвидации лидеров ХАМАС, включая (главу движения в секторе Газа Яхью) Синуара, что, откровенно говоря, мы и делаем вместе с израильтянами на постоянной основе", - сообщил он на брифинге для журналистов. Белый дом пытается уговорить израильские власти отказаться от вторжения в город Рафах на юге сектора Газа в пользу альтернативных путей решения проблемы ХАМАС.
https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html
сша
израиль
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в мире, сша, израиль, рафах (провинция), джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Рафах (провинция), Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили, что помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС

Кирби: США помогают Израилю в охоте на лидеров ХАМАС

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. США оказывают Израилю содействие в охоте на лидеров палестинского движения ХАМАС, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы могли бы на самом деле помочь им в ликвидации лидеров ХАМАС, включая (главу движения в секторе Газа Яхью) Синуара, что, откровенно говоря, мы и делаем вместе с израильтянами на постоянной основе", - сообщил он на брифинге для журналистов.
Белый дом пытается уговорить израильские власти отказаться от вторжения в город Рафах на юге сектора Газа в пользу альтернативных путей решения проблемы ХАМАС.
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
"Грядет катастрофа". США подставил ключевой союзник
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИзраильРафах (провинция)Джон КирбиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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