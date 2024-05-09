https://ria.ru/20240509/komanduyuschiy-1944938661.html

Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ

Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024

Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ

Владимир Зеленский сменил командующего сил специальных операций ВСУ, назначив вместо Сергея Лупанчука Александра Трепака. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:12

2024-05-09T14:12

2024-05-09T14:13

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f83197b8bb3cf667e0ad010cc7b47.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сменил командующего сил специальных операций ВСУ, назначив вместо Сергея Лупанчука Александра Трепака. Указ об этом опубликован на сайте офиса Зеленского. "Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа Зеленского. Другим своим указом он назначил на эту должность Александра Трепака. Лупанчук занимал должность командующего силами спецопераций с ноября 2023 года. Трепак до этого был командиром третьего отдельного полка специального назначения сил специальных операций, в 2014 году вместе с другими украинскими военными участвовал в боях на территории Донецкого аэропорта.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире