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Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 09.05.2024 (обновлено: 14:13 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/komanduyuschiy-1944938661.html
Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ
Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ
Владимир Зеленский сменил командующего сил специальных операций ВСУ, назначив вместо Сергея Лупанчука Александра Трепака. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:12
2024-05-09T14:13
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сменил командующего сил специальных операций ВСУ, назначив вместо Сергея Лупанчука Александра Трепака. Указ об этом опубликован на сайте офиса Зеленского. "Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа Зеленского. Другим своим указом он назначил на эту должность Александра Трепака. Лупанчук занимал должность командующего силами спецопераций с ноября 2023 года. Трепак до этого был командиром третьего отдельного полка специального назначения сил специальных операций, в 2014 году вместе с другими украинскими военными участвовал в боях на территории Донецкого аэропорта.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ

Зеленский сменил командующего сил спецопераций ВСУ Лупанчука на Трепака

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сменил командующего сил специальных операций ВСУ, назначив вместо Сергея Лупанчука Александра Трепака.
Указ об этом опубликован на сайте офиса Зеленского.
"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа Зеленского. Другим своим указом он назначил на эту должность Александра Трепака.
Лупанчук занимал должность командующего силами спецопераций с ноября 2023 года. Трепак до этого был командиром третьего отдельного полка специального назначения сил специальных операций, в 2014 году вместе с другими украинскими военными участвовал в боях на территории Донецкого аэропорта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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