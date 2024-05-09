https://ria.ru/20240509/kishinev-1944974288.html

В Кишиневе участники автопробега развернули копию Знамени Победы

В Кишиневе участники автопробега развернули копию Знамени Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Кишиневе участники автопробега развернули копию Знамени Победы

В Кишиневе участники автопробега "Победа. Одна на всех" развернули большую копию Знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:31

2024-05-09T16:31

2024-05-09T20:40

молдавия

день победы

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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В Кишиневе участники автопробега "Победа. Одна на всех" развернули большую копию Знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости. Эта акция стала кульминацией праздничных мероприятий 9 Мая. В ней также приняли участие представители общественных организаций патриотической направленности. Они развернули флаг рекордных размеров — 50 метров в длину, 25 — в ширину, а также копии штандартов 2-го и 3-го Украинских фронтов, освобождавших Молдавию во времена Великой Отечественной войны. Как уточнил организатор мероприятия, руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев, всего к автопробегу присоединились более 600 машин.Кроме того, сегодня в Кишиневе состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам города. Шествие проводят в республике несколько лет. В этом году к нему присоединились депутаты от партии "Шор" (в 2023-м местные власти объявили ее неконституционной), которые недавно вошли в политический блок "Победа". При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов.В июне прошлого года правительство Молдавии одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил эту инициативу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рекордная по размеру копия Знамени Победы в Кишиневе У мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе участники автопробега и представители общественных организаций развернули копию Знамени Победы рекордных размеров – 50 метров в длину, 25 – в ширину. 2024-05-09T16:31 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, день победы, в мире, кишинев