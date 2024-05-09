https://ria.ru/20240509/kishinev-1944974288.html
В Кишиневе участники автопробега развернули копию Знамени Победы
В Кишиневе участники автопробега развернули копию Знамени Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Кишиневе участники автопробега развернули копию Знамени Победы
В Кишиневе участники автопробега "Победа. Одна на всех" развернули большую копию Знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:31
2024-05-09T16:31
2024-05-09T20:40
молдавия
день победы
в мире
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944973206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb010837cf3d922e25c90765aeac767d.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В Кишиневе участники автопробега "Победа. Одна на всех" развернули большую копию Знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости. Эта акция стала кульминацией праздничных мероприятий 9 Мая. В ней также приняли участие представители общественных организаций патриотической направленности. Они развернули флаг рекордных размеров — 50 метров в длину, 25 — в ширину, а также копии штандартов 2-го и 3-го Украинских фронтов, освобождавших Молдавию во времена Великой Отечественной войны. Как уточнил организатор мероприятия, руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев, всего к автопробегу присоединились более 600 машин.Кроме того, сегодня в Кишиневе состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам города. Шествие проводят в республике несколько лет. В этом году к нему присоединились депутаты от партии "Шор" (в 2023-м местные власти объявили ее неконституционной), которые недавно вошли в политический блок "Победа". При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов.В июне прошлого года правительство Молдавии одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил эту инициативу.
https://ria.ru/20240509/ogon-1944869377.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944973206_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b597dfb5ed4bdf6d1dcd35f9533d6cf.jpg
Рекордная по размеру копия Знамени Победы в Кишиневе
У мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе участники автопробега и представители общественных организаций развернули копию Знамени Победы рекордных размеров – 50 метров в длину, 25 – в ширину.
2024-05-09T16:31
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, день победы, в мире, кишинев
Молдавия, День Победы, В мире, Кишинев
В Кишиневе участники автопробега развернули копию Знамени Победы
В Кишиневе участники автопробега развернули большую копию Знамени Победы
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В Кишиневе участники автопробега "Победа. Одна на всех" развернули большую копию Знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Эта акция стала кульминацией праздничных мероприятий 9 Мая. В ней также приняли участие представители общественных организаций патриотической направленности.
Они развернули флаг рекордных размеров — 50 метров в длину, 25 — в ширину, а также копии штандартов 2-го и 3-го Украинских фронтов, освобождавших Молдавию
во времена Великой Отечественной войны.
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".
Как уточнил организатор мероприятия, руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев, всего к автопробегу присоединились более 600 машин.
Кроме того, сегодня в Кишиневе состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам города. Шествие проводят в республике несколько лет. В этом году к нему присоединились депутаты от партии "Шор" (в 2023-м местные власти объявили ее неконституционной), которые недавно вошли в политический блок "Победа". При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов.
В июне прошлого года правительство Молдавии одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил эту инициативу.