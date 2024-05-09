https://ria.ru/20240509/kemeron-1944975480.html

Кэмерон ушел от ответа на вопрос о приостановке поставок оружия Израилю

Кэмерон ушел от ответа на вопрос о приостановке поставок оружия Израилю - РИА Новости, 09.05.2024

Кэмерон ушел от ответа на вопрос о приостановке поставок оружия Израилю

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон ушёл от ответа на вопрос о том, собирается ли Великобритания вслед за США приостановить экспорт оружия в Израиль на фоне... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:33

2024-05-09T16:33

2024-05-09T16:33

в мире

израиль

рафах (провинция)

лондон

ллойд остин

дэвид кэмерон

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон ушёл от ответа на вопрос о том, собирается ли Великобритания вслед за США приостановить экспорт оружия в Израиль на фоне опасений по поводу расширения израильской операции в Рафахе. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах, который считается последним оплотом движения ХАМАС в палестинском анклаве. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. О приостановке поставок в конце минувшей недели сообщал портал Axios. "У нас есть очень четкие процедуры выдачи лицензий (на экспорт – ред.), одни из самых строгих в мире. Мы следуем им очень тщательно и продолжим делать это в предстоящее время", - заявил Кэмерон в британском Национальном центре кибербезопасности (NCSC), отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию вела газета Independent на своём Youtube-канале. Глава британского МИД заявил, что существует "фундаментальная разница" в ситуациях США и Британии касательно экспорта вооружений в Израиль. По его словам, Вашингтон является "крупным государственным поставщиком оружия в Израиль", в то время как Лондон только выпускает некоторое число лицензий, разрешающих британским компаниям продажу "очень малого числа" вооружений. Министр добавил, что объём оборонного экспорта Британии в Израиль составляет "значительно меньше одного процента" от общих военных поставок в эту страну. Вместе с этим глава британского МИД заявил, что Лондон не поддержит проведение какой-либо масштабной операции в Рафахе, пока не будет представлен "очень четкий план" по обеспечению безопасности мирных граждан. "Мы не видели такой план, поэтому в этих обстоятельствах мы не поддержим крупную операцию в Рафахе", - добавил он. Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон не намерен прекращать выдачу экспортных лицензий на продажу оружия Израилю, поскольку юристы британского правительства не видят в этом признаков возможного соучастия в нарушении международного гуманитарного права. МИД Британии регулярно консультируется с юристами по поводу законности экспорта оружия в страны, подозреваемые в нарушении международного права. На их основе глава МИД направляет министру по делам бизнеса и торговли рекомендации о том, какие экспортные лицензии следует выдать. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html

https://ria.ru/20240509/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html

https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html

израиль

рафах (провинция)

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), лондон, ллойд остин, дэвид кэмерон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году