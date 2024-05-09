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Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 09.05.2024 (обновлено: 22:19 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/kemeron-1944911251.html
Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии
Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии - РИА Новости, 09.05.2024
Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии
Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, назвавшего высылку российского военного атташе и снятие дипломатического статуса... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:19
2024-05-09T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
дэвид кэмерон
нато
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, назвавшего высылку российского военного атташе и снятие дипломатического статуса с российской недвижимости сигналом Москве. Кроме того, он отметил, что у России "не получится ослабить поддержку" Украины странами Запада. "Вам нужно отойти в сторону, Дэвид, и позволить работать настоящей дипломатии. Тори и лейбористы продали Великобританию", — написал один из комментаторов. "Когда же у нас появятся лидеры, представляющие интересы британского народа?" — поинтересовался другой."Единственная угроза для Европы и НАТО — это если они продолжат идти по этому пути, который в итоге превратится в самоисполняющееся пророчество. Где дипломатические решения и двусторонние переговоры? Предыдущие лидеры уже много раз отказывались от их и не доводили дело до конца", — отметил третий. "Почему вы, любители, никогда не учитесь?" — поделился мнением еще один из пользователей."Нам плевать на Украину", — заключили читатели.Накануне МИД России заявил, что Москва даст жесткий и выверенный ответ на последние действия Лондона против России. Британия, объявив о высылке российского военного атташе и снятии дипломатического статуса с российской недвижимости, не представила фактов причастности к злонамеренным действиям, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1944921736.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Дэвид Кэмерон, НАТО

Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, назвавшего высылку российского военного атташе и снятие дипломатического статуса с российской недвижимости сигналом Москве.

Кроме того, он отметил, что у России "не получится ослабить поддержку" Украины странами Запада.
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"Вам нужно отойти в сторону, Дэвид, и позволить работать настоящей дипломатии. Тори и лейбористы продали Великобританию", — написал один из комментаторов.

"Когда же у нас появятся лидеры, представляющие интересы британского народа?" — поинтересовался другой.

"Единственная угроза для Европы и НАТО — это если они продолжат идти по этому пути, который в итоге превратится в самоисполняющееся пророчество. Где дипломатические решения и двусторонние переговоры? Предыдущие лидеры уже много раз отказывались от их и не доводили дело до конца", — отметил третий.

"Почему вы, любители, никогда не учитесь?" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Нам плевать на Украину", — заключили читатели.
Накануне МИД России заявил, что Москва даст жесткий и выверенный ответ на последние действия Лондона против России. Британия, объявив о высылке российского военного атташе и снятии дипломатического статуса с российской недвижимости, не представила фактов причастности к злонамеренным действиям, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаДэвид КэмеронНАТО
 
 
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