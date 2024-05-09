https://ria.ru/20240509/kemeron-1944911251.html

Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии

Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии - РИА Новости, 09.05.2024

Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии

Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, назвавшего высылку российского военного атташе и снятие дипломатического статуса... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:19

2024-05-09T12:19

2024-05-09T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

москва

украина

дэвид кэмерон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, назвавшего высылку российского военного атташе и снятие дипломатического статуса с российской недвижимости сигналом Москве. Кроме того, он отметил, что у России "не получится ослабить поддержку" Украины странами Запада. "Вам нужно отойти в сторону, Дэвид, и позволить работать настоящей дипломатии. Тори и лейбористы продали Великобританию", — написал один из комментаторов. "Когда же у нас появятся лидеры, представляющие интересы британского народа?" — поинтересовался другой."Единственная угроза для Европы и НАТО — это если они продолжат идти по этому пути, который в итоге превратится в самоисполняющееся пророчество. Где дипломатические решения и двусторонние переговоры? Предыдущие лидеры уже много раз отказывались от их и не доводили дело до конца", — отметил третий. "Почему вы, любители, никогда не учитесь?" — поделился мнением еще один из пользователей."Нам плевать на Украину", — заключили читатели.Накануне МИД России заявил, что Москва даст жесткий и выверенный ответ на последние действия Лондона против России. Британия, объявив о высылке российского военного атташе и снятии дипломатического статуса с российской недвижимости, не представила фактов причастности к злонамеренным действиям, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1944921736.html

https://ria.ru/20240509/sholts-1944856980.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, украина, дэвид кэмерон, нато