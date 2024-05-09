Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, назвавшего высылку российского военного атташе и снятие дипломатического статуса с российской недвижимости сигналом Москве.
Кроме того, он отметил, что у России "не получится ослабить поддержку" Украины странами Запада.
Кроме того, он отметил, что у России "не получится ослабить поддержку" Украины странами Запада.
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"Вам нужно отойти в сторону, Дэвид, и позволить работать настоящей дипломатии. Тори и лейбористы продали Великобританию", — написал один из комментаторов.
"Когда же у нас появятся лидеры, представляющие интересы британского народа?" — поинтересовался другой.
"Единственная угроза для Европы и НАТО — это если они продолжат идти по этому пути, который в итоге превратится в самоисполняющееся пророчество. Где дипломатические решения и двусторонние переговоры? Предыдущие лидеры уже много раз отказывались от их и не доводили дело до конца", — отметил третий.
"Почему вы, любители, никогда не учитесь?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Нам плевать на Украину", — заключили читатели.
"Когда же у нас появятся лидеры, представляющие интересы британского народа?" — поинтересовался другой.
"Единственная угроза для Европы и НАТО — это если они продолжат идти по этому пути, который в итоге превратится в самоисполняющееся пророчество. Где дипломатические решения и двусторонние переговоры? Предыдущие лидеры уже много раз отказывались от их и не доводили дело до конца", — отметил третий.
"Почему вы, любители, никогда не учитесь?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Нам плевать на Украину", — заключили читатели.
Накануне МИД России заявил, что Москва даст жесткий и выверенный ответ на последние действия Лондона против России. Британия, объявив о высылке российского военного атташе и снятии дипломатического статуса с российской недвижимости, не представила фактов причастности к злонамеренным действиям, добавили в ведомстве.