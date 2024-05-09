Путин хотел бы видеть на инаугурации всех участников спецоперации

Путин хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех, кто участвует в СВО
Владимир Путин вступил в должность президента России.
По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.
Владимир Путин вступил в должность президента России.
По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.
Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.
Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.
Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
Избранный глава государства принес присягу.
На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.
Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.
Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.
Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.
На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.
На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова
В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.
На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова
Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.
На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.
На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.
На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.
Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.
На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.
Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.
Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.
Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.
На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины
Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.
На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины
Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.
На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.
Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.
На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.
На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.
Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.
После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.
После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.
На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг
На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг
По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.
По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.
Владимир Путин вступил в должность президента России.
По традиции инаугурация проходит 7 мая, эта дата остается неизменной с 2000 года.
Президент прибыл на церемонию на обновленной модели лимузина Aurus. В этом году в кортеже впервые были электрические мотоциклы той же марки.
Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
Избранный глава государства принес присягу.
На фото — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
Президент пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать доверие россиян.
Он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом службу России и ее народу.
На фото: председатель правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
В этом году на инаугурацию было приглашено около 2,6 тысячи человек.
На фото: народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова
Среди приглашенных лиц — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, а также личные гости главы государства.
На фото: председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
На фото: главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов.
На фото: командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога.
Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.
Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.
На фото: первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и художественные гимнастки Дина и Арина Аверины
Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку.
На фото: заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.
На фото, слева направо: губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин.
После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.
На фото: солдаты Президентского полка вносят государственный флаг
По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершил молебен в Благовещенском соборе Кремля.