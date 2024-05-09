https://ria.ru/20240509/gruziya-1944900866.html

В Грузии задержали шесть человек за участие в беспорядках

В Грузии задержали шесть человек за участие в беспорядках - РИА Новости, 09.05.2024

В Грузии задержали шесть человек за участие в беспорядках

Шесть человек задержаны в Грузии за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах, сообщает в среду Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:40

2024-05-09T11:40

2024-05-09T11:40

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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Шесть человек задержаны в Грузии за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах, сообщает в среду Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны. "Шесть человек задержаны в Тбилиси по обвинению в нападении на полицейского и нанесении ущерба имуществу на акциях протеста против закона об иноагентах", - приводит агентство слова представителя МВД. Согласно информации правоохранительных органов, один из задержанных 16 апреля бросил предмет в сторону полиции, в результате чего один сотрудник получил ранение. В тот же день второй задержанный повредил патрульную машину. "Еще трое задержанных 1-2 мая сломали камеры видеонаблюдения МВД и Специальной службы государственной охраны. Шестой задержанный в эти же дни повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, в результате чего пострадал пожарный Службы по управлению ЧС", - уточнили в МВД. Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах