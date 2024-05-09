https://ria.ru/20240509/gruziya-1944900866.html
В Грузии задержали шесть человек за участие в беспорядках
В Грузии задержали шесть человек за участие в беспорядках - РИА Новости, 09.05.2024
В Грузии задержали шесть человек за участие в беспорядках
Шесть человек задержаны в Грузии за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах, сообщает в среду Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:40
2024-05-09T11:40
2024-05-09T11:40
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протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости. Шесть человек задержаны в Грузии за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах, сообщает в среду Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны. "Шесть человек задержаны в Тбилиси по обвинению в нападении на полицейского и нанесении ущерба имуществу на акциях протеста против закона об иноагентах", - приводит агентство слова представителя МВД. Согласно информации правоохранительных органов, один из задержанных 16 апреля бросил предмет в сторону полиции, в результате чего один сотрудник получил ранение. В тот же день второй задержанный повредил патрульную машину. "Еще трое задержанных 1-2 мая сломали камеры видеонаблюдения МВД и Специальной службы государственной охраны. Шестой задержанный в эти же дни повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, в результате чего пострадал пожарный Службы по управлению ЧС", - уточнили в МВД. Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Грузии задержали шесть человек за участие в беспорядках
В Грузии задержали шесть человек за участие в акциях против закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 9 мая - РИА Новости.
Шесть человек задержаны в Грузии за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах, сообщает в среду Sputnik Грузия
со ссылкой на МВД страны.
"Шесть человек задержаны в Тбилиси
по обвинению в нападении на полицейского и нанесении ущерба имуществу на акциях протеста против закона об иноагентах", - приводит агентство слова представителя МВД.
Согласно информации правоохранительных органов, один из задержанных 16 апреля бросил предмет в сторону полиции, в результате чего один сотрудник получил ранение. В тот же день второй задержанный повредил патрульную машину.
«
"Еще трое задержанных 1-2 мая сломали камеры видеонаблюдения МВД и Специальной службы государственной охраны. Шестой задержанный в эти же дни повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, в результате чего пострадал пожарный Службы по управлению ЧС", - уточнили в МВД.
Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги.
В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России
. Несмотря на то, что в США
много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны.
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.