https://ria.ru/20240509/gorlovka-1944926190.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 09.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами калибром 155 миллиметров Никитовский район Горловки, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:12

2024-05-09T13:12

2024-05-09T13:12

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами калибром 155 миллиметров Никитовский район Горловки, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, украинские войска с 11.00 по 11.30 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по городу, а также в 12.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия